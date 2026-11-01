Общий бюджет проекта составил свыше 235 млн рублей

01 ноября 2026, 20:30, ИА Амител

Обновленная трасса Новокалманка — Смоленское / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае завершили обновление 11-километрового участка региональной трассы Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское. За два года дорожники привели в нормативное состояние полотно, соединяющее несколько населенных пунктов, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

"Для жителей сел Новокалманка и Николаевка состояние этой дороги имеет первостепенное значение: именно по ней они добираются до школ, больниц и социальных объектов. Ранее проезд был небезопасен из-за изношенного покрытия. После завершения всех работ ситуация кардинально изменилась и проезд стал комфортным и безопасным", — говорится в публикации.

В текущем сезоне ремонтные работы велись сразу в двух районах. В Усть-Калманском районе специалисты Южного ДСУ досрочно сдали шестикилометровый отрезок, проходящий от въезда в село Новокалманка через его центральную часть.

Технология включала фрезеровку старого покрытия, укрепление основания цементом и укладку двух слоев асфальтобетона. Для удобства местных жителей на обновленном участке установили павильон автобусной остановки, нанесли разметку и дорожные знаки. Общий бюджет проекта составил свыше 235 млн рублей. Благодаря опережению графика работы, которые изначально планировались к завершению в 2027 году, удалось закончить уже в этом сезоне.

В Петропавловском районе силами Юго-Восточного ДСУ обновлено 5 км дороги за селом Николаевка (с 84-го по 89-й километр). Объем финансирования составил около 200 млн рублей. Этот объект является переходящим: в 2025 году на этой же магистрали уже был отремонтирован семикилометровый участок (с 77-го по 84-й километр). Таким образом, общая протяженность обновленного полотна в Петропавловском районе за два сезона превысила 12 км.