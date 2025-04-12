Субботние пробки сковали Павловский тракт в Барнауле

Большой затор также образовался на шоссе Ленточный Бор

12 апреля 2025, 11:27, ИА Амител

Пробки в Барнауле 11 апреля / Изображение: 2ГИС

Пробки собрались на Павловском тракте в Барнауле 11 апреля, сообщает 2ГИС.

Из-за ДТП затор образовался на участке от ТЦ "Москва" до ТЦ "Лето". Еще одна пробка растянулась от магазина "Агротрак" до пересечения с Власихинской.

В целом по городу дорожная обстановка оценивается на 5 баллов из 10.

Много машин также скопилось на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом, а также на Власихинской, Взлетной и Советской Армии.

Кроме того, большой затор образовался на шоссе Ленточный Бор. Его протяженность составляет около 3 км.