Купить товары от местных производителей можно будет с 10:00 до 14:00 часов

19 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/714697

Традиционные субботние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Площадки будут расположены по следующим адресам:



– Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

– Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

– Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);

– Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Купить продукты от местных производителей можно будет с 10 до 14 часов.

С 10:00 до 13:00 часов на ярмарочных площадках будут работать волонтеры. С их помощью горожане старше 14 лет смогут принять участие в онлайн-голосовании за объекты для благоустройства в 2025 году.