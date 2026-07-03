Суд отправил студента на 17 лет в колонию по делу о госизмене и попытке теракта на Алтае

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого непосредственно возле здания военкомата при попытке совершения преступления

03 июля 2026, 09:14, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор 20-летнему студенту, признанному виновным в государственной измене и покушении на террористический акт. Молодого человека осудили на 17 лет лишения свободы за попытку поджога военного комиссариата в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, следствием и судом доказано, что студент одного из средних специальных учебных заведений региона установил контакт с представителем украинского военизированного объединения и выразил готовность содействовать его деятельности на территории Барнаула. По данным ведомства, он также направлял текстовые и видеосообщения, в которых подтверждал намерение выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Следствие установило, что по указанию куратора молодой человек наносил на здания Барнаула антиправительственные надписи, собирал сведения об интересовавших заказчика объектах, включая информацию о военнослужащих, а также готовился совершить поджог здания военного комиссариата.

Реализовать задуманное ему не удалось. Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого непосредственно возле здания военкомата при попытке совершения преступления.

2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в государственной измене и покушении на совершение террористического акта. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. В УФСБ уточнили, что приговор вступил в законную силу.