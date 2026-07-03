Суд отправил студента на 17 лет в колонию по делу о госизмене и попытке теракта на Алтае
Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого непосредственно возле здания военкомата при попытке совершения преступления
03 июля 2026, 09:14, ИА Амител
В Алтайском крае вступил в законную силу приговор 20-летнему студенту, признанному виновным в государственной измене и покушении на террористический акт. Молодого человека осудили на 17 лет лишения свободы за попытку поджога военного комиссариата в Барнауле.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, следствием и судом доказано, что студент одного из средних специальных учебных заведений региона установил контакт с представителем украинского военизированного объединения и выразил готовность содействовать его деятельности на территории Барнаула. По данным ведомства, он также направлял текстовые и видеосообщения, в которых подтверждал намерение выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
Следствие установило, что по указанию куратора молодой человек наносил на здания Барнаула антиправительственные надписи, собирал сведения об интересовавших заказчика объектах, включая информацию о военнослужащих, а также готовился совершить поджог здания военного комиссариата.
Реализовать задуманное ему не удалось. Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого непосредственно возле здания военкомата при попытке совершения преступления.
2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в государственной измене и покушении на совершение террористического акта. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. В УФСБ уточнили, что приговор вступил в законную силу.
09:33:14 03-07-2026
С одной стороны справедливо, с другой те кто из армии украл миллиарды и по чьей вине гибнут люди, таких сроков не получают
10:54:26 03-07-2026
Гость (09:33:14 03-07-2026) С одной стороны справедливо, с другой те кто из армии украл ...
Выйдет скоро и будет реабилитирован
11:25:55 03-07-2026
понять и простить?
15:20:11 03-07-2026
Гость (09:33:14 03-07-2026) С одной стороны справедливо, с другой те кто из армии украл ...
Так с миллиардов есть кому плюшки в жадные рты насовать. А нищему дурачку где их взять, он же даже не "устроился" на работу. Готовился только. А зачем укропам, чтобы где-то в Алтайском крае военкомат взрывать? Ну в школе призывной пункт откороют. И какие такие сведения он мог где-то добывать? В запретные зоны не пройдет, а то , что видно, видят все.
10:35:36 03-07-2026
Новости: Тарасова объяснила, почему Овечкин решил остаться в США
По мнению тренера Татьяны Тарасовой, Александру Овечкину неинтересно будет в России.
Будь как Овечкин - богат, талантлив и не здесь?
10:48:13 03-07-2026
Гость (10:35:36 03-07-2026) Новости: Тарасова объяснила, почему Овечкин решил остаться в... где родился там и пригодился. или нет.
10:53:19 03-07-2026
Гость (10:35:36 03-07-2026) Новости: Тарасова объяснила, почему Овечкин решил остаться в... А зачем ему быть здесь? Что тут делать-то?
11:47:04 03-07-2026
Гость (10:53:19 03-07-2026) А зачем ему быть здесь? Что тут делать-то? ... Такой же вопрос одна простигоспади задала Бодрову в фильме "Брат-2": что она в России будет делать? А Бодров ей ответил: "ну а тут (в США) ты что делаешь?".
Так и Овечкин - там играет, и тут играть будет за 30тр в месяц.
10:04:17 04-07-2026
Гость (10:35:36 03-07-2026) Новости: Тарасова объяснила, почему Овечкин решил остаться в... Тарасову не уважаю
но Овечкин для России, присутствуя там, и не говоря про Россию ничего плохого, делает для нашей страны больше, чем все RT и прочие вместе взятые
11:15:12 03-07-2026
так и тянет процитировать С. В. Лаврова, но Амик не пропустит. в общем, вы знаете, о ком речь.
11:21:30 03-07-2026
Элен без ребят (11:15:12 03-07-2026) так и тянет процитировать С. В. Лаврова, но Амик не пропусти...
Человека, который в последнее время стал посмешищем на арене мировой дипломатии?
12:18:20 03-07-2026
Гость (11:21:30 03-07-2026) Человека, который в последнее время стал посмешищем на а... Тарасик, из всего написанного тобой, тебе знакомо только слово арена. причем, цирковая.
кстати! а можешь скакать и комменты строчить одновременно? а за жёлудь?
12:38:03 03-07-2026
Элен без ребят (12:18:20 03-07-2026) Тарасик, из всего написанного тобой, тебе знакомо только сло...
Ох, Элен, прелестная вы наша глупышка, вам еще не надоело топить здесь за путинскую шайку? Что вы получаете за это? Может ваш автомобиль работает от патриотизма, а не от бензина? Или в магазине вам отпускаю товары бесплатно, если вы пропоете им Шамана? Хотя вероятно вы из ведомственных, тогда снимаю вопрос, все с вами ясно...
13:40:51 03-07-2026
Гость (12:38:03 03-07-2026) Ох, Элен, прелестная вы наша глупышка, вам еще не надоел... Ты Тарас или Микола?
13:49:18 03-07-2026
Гость (13:40:51 03-07-2026) Ты Тарас или Микола? ... Зато по поводу вас вопросов нет, всё предельно ясно)
15:09:52 03-07-2026
Гость (12:38:03 03-07-2026) Ох, Элен, прелестная вы наша глупышка, вам еще не надоел... мимо по всем (!) пунктам 🤣
18:16:02 03-07-2026
Элен без ребят (15:09:52 03-07-2026) мимо по всем (!) пунктам 🤣... ну конечно, машины нет, зарплата тыщ 40 - во всем виноваты наглосаксы
19:41:56 03-07-2026
Элен без ребят (15:09:52 03-07-2026) мимо по всем (!) пунктам 🤣... Ну про мимо в отношении прелестной сомнений не было.
13:26:44 03-07-2026
мало дали
16:12:43 03-07-2026
Если студент с украинскими корнями, или приезжий с южных краев, еще, как- то можно понять, но если местный, свой, то 17 лет ни о чем, Убивать таких надо. Это не жестокость, это необходимость. Его же содержать надо, а вот...
21:06:45 03-07-2026
Гость (16:12:43 03-07-2026) Если студент с украинскими корнями, или приезжий с южных кра... происхождение и возраст террориста не имеет значение. и, тем более, никого из них не нужно понимать! они все должны быть уничтожены.
21:46:06 03-07-2026
Гость (16:12:43 03-07-2026) Если студент с украинскими корнями, или приезжий с южных кра... угомонись