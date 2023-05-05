Суд встал на сторону "Алтайвагона" в деле о плагиате и выплате 1,5 млрд
Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска от Рузаевского завода химического машиностроения
05 мая 2023, 09:15, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска от Рузаевского завода химического машиностроения ("Рузхиммаш") к "Алтайвагону". Как сообщает "Банкфакс", компания требовала от алтайского предприятия почти 1,5 млрд рублей за использование запатентованных разработок.
Речь идёт о "полезной модели", которая охраняется патентом № 192352. Исследуемый объект – железнодорожная рама вагона-платформы. На заводе "Рузхиммаш" были уверены, что предприятие владеет правами на неё. Истец указал, что алтайский производитель незаконно использует модель и потребовал выплатить за это средства.
Иск подали ещё в октябре 2020 года, однако производство неоднократно останавливалось. В результате в Роспатенте заявили, что патент на полезную модель признан недействительным. "Рузхиммаш" пытался оспорить это решение. Ему отказали.
Вопрос о распределении расходов по оплате экспертиз разрешён не был. Судебное заседание по этому поводу назначено на 17 мая.
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