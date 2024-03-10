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Светофор на пересечении Попова и Балтийской вернут в прежний режим работы

Специалисты решили, что новые временные отрезки не улучшают ситуацию

10 марта 2024, 16:55, ИА Амител

Светофоры / Фото: pxhere.com/ru/photo/866433
Светофоры / Фото: pxhere.com/ru/photo/866433

Светофоры на пересечении улиц Балтийской и Попова в Барнауле с 11 марта вернут в прежний режим работы. Об этом рассказали в городской администрации.

Неделю специалисты наблюдали за тем, как новый график работы влияет на пропускную способность и автомобильные потоки, после чего пришли к выводу о том, что нужно возвращать старый режим.

Изменяли схему движения на пересечении улиц по просьбам горожан.

"Таким образом, на светофорном объекте будет вновь действующая секция "направо". С учетом возобновления этой опции направление движения по полосам будет организовано следующим образом: правая – направо, левая – прямо и налево. Остальные направления – без изменений", – пояснили в мэрии.

Барнаул Дороги

Комментарии 2

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нн

19:40:20 10-03-2024

Там еще нужно светофор отрегулировать так, чтобы каждое направление движения начиналось в разное время, хотя бы на 10 секунд. Чтобы спокойно можно было повернуть в любом направлении не создавая затор на перекрестке. А то повылазиют все, а потом разъехаться не могут.

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Гость

10:23:52 11-03-2024

проблемы на этом перекрестке останутся до тех пор, пока умники с правого ряда не продолжат ехать вперед, мешая, тем самым водителям со СВОЕГО левого ряда уехать прямо, взяв чуть правее от тех, кто поворачивает налево.

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