Светофор на пересечении Попова и Балтийской вернут в прежний режим работы
Специалисты решили, что новые временные отрезки не улучшают ситуацию
10 марта 2024, 16:55, ИА Амител
Светофоры на пересечении улиц Балтийской и Попова в Барнауле с 11 марта вернут в прежний режим работы. Об этом рассказали в городской администрации.
Неделю специалисты наблюдали за тем, как новый график работы влияет на пропускную способность и автомобильные потоки, после чего пришли к выводу о том, что нужно возвращать старый режим.
Изменяли схему движения на пересечении улиц по просьбам горожан.
"Таким образом, на светофорном объекте будет вновь действующая секция "направо". С учетом возобновления этой опции направление движения по полосам будет организовано следующим образом: правая – направо, левая – прямо и налево. Остальные направления – без изменений", – пояснили в мэрии.
19:40:20 10-03-2024
Там еще нужно светофор отрегулировать так, чтобы каждое направление движения начиналось в разное время, хотя бы на 10 секунд. Чтобы спокойно можно было повернуть в любом направлении не создавая затор на перекрестке. А то повылазиют все, а потом разъехаться не могут.
10:23:52 11-03-2024
проблемы на этом перекрестке останутся до тех пор, пока умники с правого ряда не продолжат ехать вперед, мешая, тем самым водителям со СВОЕГО левого ряда уехать прямо, взяв чуть правее от тех, кто поворачивает налево.