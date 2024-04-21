Священник рассказал о смертном грехе, с которым не пустят в рай
Иногда, по его словам, люди считают его незначительным
21 апреля 2024, 16:55, ИА Амител
Свечи / Фото: pxhere.com/ru/photo/880134
Священник Максим Каскун рассказал о грехе, который мешает человеку попасть в рай. Его слова передает канал "Святые места".
По словам священника, ложь является частым явлением и иногда ее считают незначительной.
"У лжи есть очень много имен: кривда, неправда, непрямой ответ, ложь, обман, недосказанность, особенно очень нами любимая "ложь во спасение", тактика, политика, правила приличия и прочее. И за всем этим, как за пеленой, скрывается этот грех. И этот грех нас всех направляет туда", – сказал Каскун.
Он призвал отказаться ото лжи.
17:24:27 21-04-2024
Да-а-а... Сколько людей попадет в ад именно из-за не правды!? Это жутко представить...?
18:18:12 21-04-2024
Священник врет. В Библии в 7 местах сказано что душа умирает вместе с телом. Значит нет загробной жизни. Нет никакого рая и ада...
18:50:27 21-04-2024
Кое-кто в рай точно не попадет! ;)
22:03:33 21-04-2024
Лжет Каскун!. Он то откуда знает? Был там?
05:38:02 22-04-2024
1-е послание Коринфянам 6 стих 9 — синодальный текст:
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники. "Но чтобы попасть в Царство небесное, нужно принять Господа своим Спасителем. И конечно покаяться во всех грехах!!! Как сказал Иисус:"Иди и больше не греши! А ещё идолослужение, тоесть, поклонения иконами и молитвы всяким Матрона и т.д. Священник, уж точно за идолослужение в рай не попадет если не покается. Читайте Библию и не обманывайтесь. А смерти всем не избежать. Смерть это переход для жизни вечной.
07:08:01 22-04-2024
Библия. Покайтесь. (05:38:02 22-04-2024) 1-е послание Коринфянам 6 стих 9 — синодальный текст:Или... Сектант, не искажай Слово Божие, грех тебе! Сатане служишь, мелкий бес.
08:39:41 22-04-2024
Библия. Покайтесь. (05:38:02 22-04-2024) 1-е послание Коринфянам 6 стих 9 — синодальный текст:Или... Надо всех баптистов, адвентистов, иеговистов и пр. объявить иноагентами, получающими финансирование из-за рубежа и работающими против России.
10:26:12 22-04-2024
Нам же сказали, что мы в рай попадём? Или он тоже врет?
11:06:45 22-04-2024
пусть с себя начинают... сколько видела толстых, обрюзгших священников, которые не считали за грех и выпить, и поесть, и пьяным за руль садиться... И один был, который средства прихожан на свою квартиру пустил... не верю этим святошах, такой же бизнес
13:32:27 22-04-2024
Ну вот вчера пошла в церковь хотела покаяться. Да не получилось. Одно имя на бумажке прочитать один раз - 200руб., свечи от 30руб. Это надо не менее 500руб., чтобы помянуть родственников, поставить и написать за здравие, и то наверное не хватит. Ну раз в год можно потратить 500, а на чаще уже нет.
13:52:08 22-04-2024
Гость (13:32:27 22-04-2024) Ну вот вчера пошла в церковь хотела покаяться. Да не получ... а вы не грешите и существенно сэкономите :)