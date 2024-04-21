Священник рассказал о смертном грехе, с которым не пустят в рай

Священник Максим Каскун рассказал о грехе, который мешает человеку попасть в рай. Его слова передает канал "Святые места".

По словам священника, ложь является частым явлением и иногда ее считают незначительной.

"У лжи есть очень много имен: кривда, неправда, непрямой ответ, ложь, обман, недосказанность, особенно очень нами любимая "ложь во спасение", тактика, политика, правила приличия и прочее. И за всем этим, как за пеленой, скрывается этот грех. И этот грех нас всех направляет туда", – сказал Каскун.