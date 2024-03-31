Свыше 900 участков подтопило в Алтайском крае

Особенно сложная ситуация в Михайловском районе

31 марта 2024, 12:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населенных пунктах подтопило в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В селе Михайловское подтоплено 46 домов и 364 приусадебных участка, а в селе Ракиты – 39 домов и 253 приусадебных участков. По Михайловскому району ситуация особенно сложная. Здесь развернули водоналивные дамбы, произвели отсыпку грунта вдоль водопропускных каналов и дорог. Для людей развернули три пункта временного размещения.

"Местные администрации совместно с подразделениями МЧС России организовывают реагирование на все поступающие от граждан просьбы о помощи", - добавили в МЧС.

Специалисты контролируют ситуацию в Камне-на-Оби, Славгороде, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком национальном районах.