Такой день. Жители Славгорода без воды и ДТП на Чуйском тракте

О главных событиях Алтайского края за 2 февраля

02 февраля 2025, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Жительница Бийска взяла карту матери своей знакомой, чтобы сходить в аптеку, однако решила оставить женщину и без лекарств, и без денег.

44-летняя жительница Целинного района приехала в Бийск, чтобы навестить родственников. После встречи с дочерью она вместе с подругой отправилась к племяннице. Хозяйка дома накрыла стол, гости начали застолье.

Однако вскоре женщина почувствовала себя плохо и попросила знакомую дочери сходить в аптеку за лекарствами. Для оплаты она дала свою банковскую карту и назвала пин-код.

В Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы и к памятному знаку в честь героев Сталинградской битвы.

В 82-ю годовщину победы советских войск в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны память павших воинов почтили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти, депутаты, ветераны, общественные и военно-патриотические организации.

В райцентре Михайловское потушили пожар повышенного ранга. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел жилой дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей.

Для ликвидации пожара было задействовано 11 специалистов и пять единиц техники. Площадь пожара составила около 600 "квадратов". Пострадавших нет.

Кроме того, ночью в селе Новая Чемровка Зонального района также произошел пожар в жилом доме. На месте работали 12 специалистов и три единицы техники. Площадь возгорания составила около 40 "квадратов". В результате пожара травмировался 27-летний мужчина.

Аварийно-восстановительные работы в Славгороде контролировали в Минстрое Алтайского края. Коммунальные службы устраняли порывы на улицах К. Маркса и Титова.

Для жителей города и социальных учреждений организовали подвоз воды.

На 176-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло ДТП.

Изначально очевидец рассказал, что в аварии столкнулись семь машин. Однако позже в ГАИ сообщили, что столкновение произошло между двумя легковыми автомобилями и грузовиком.