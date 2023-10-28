Такой день. День рождения amic.ru и бюджет Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 27 октября

28 октября 2023, 00:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

А у нас праздник! Amic.ru исполняется 24 года! Какие мы и как мы выглядим – смотрите в нашем материале.

Депутаты Барнаульской гордумы приняли, пожалуй, самое важное решение года – бюджет города на 2024 год. Правда, пока только в первом чтении. В этот раз обошлось без бурных споров между фракциями. Однако к некоторым положениям бюджета все же возникли серьезные вопросы. Как прошло обсуждение главного финансового документа на заседании в пятницу, 27 октября, читайте в нашем материале.

Более восьми километров трассы Алейск – Чарышское отремонтировали в Усть-Калманском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На благоустройство участка потратили около 200 миллионов рублей.