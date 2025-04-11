Такой день. ДТП с машиной скорой помощи и проверка по обращению матери ребенка-инвалида
О главных новостях Алтайского края за 11 апреля
11 апреля 2025, 23:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу одной из барнаульских школ, запугав ее тем, что она якобы сотрудничает с недружественным государством.
Сначала 55-летней женщине в мессенджере позвонил "директор" одного из учебных заведений. А после поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов.
В Барнауле два пассажира скорой помощи пострадали в автомобильной аварии на проспекте Калинина.
Предварительно установлено, что 50-летний водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенным звуковым сигналом, которым управлял 47-летний мужчина.
В Барнауле в пятницу рано утром автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287.
"Женщина 1988 года рождения на автомобиле Kia Rio, двигаясь по Павловскому тракту со стороны улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Сиреневой, при повороте направо допустила наезд на пешехода 2014 года рождения", – рассказали в МВД.
В Алтайском крае организована проверка в связи с обращением матери ребенка-инвалида из Поспелихинского района.
Ранее жительница Поспелихи рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией. Мальчик передвигается на инвалидной коляске, которая просто перевернется. На затопленные улицы пожаловались и другие жители села. Они заявили, что местные власти бездействуют.
В Новоалтайске судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль, за рулем которого он ездил в нетрезвом виде, и передали его в зону СВО.
Суд признал мужчину виновным по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил ему 260 часов обязательных работ. Нарушителя также на два года лишили водительских прав "с конфискацией транспортного средства".
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