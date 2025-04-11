Такой день. ДТП с машиной скорой помощи и проверка по обращению матери ребенка-инвалида

О главных новостях Алтайского края за 11 апреля

11 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу одной из барнаульских школ, запугав ее тем, что она якобы сотрудничает с недружественным государством.

Сначала 55-летней женщине в мессенджере позвонил "директор" одного из учебных заведений. А после поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов.

В Барнауле два пассажира скорой помощи пострадали в автомобильной аварии на проспекте Калинина.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенным звуковым сигналом, которым управлял 47-летний мужчина.

В Барнауле в пятницу рано утром автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287.

"Женщина 1988 года рождения на автомобиле Kia Rio, двигаясь по Павловскому тракту со стороны улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Сиреневой, при повороте направо допустила наезд на пешехода 2014 года рождения", – рассказали в МВД.

В Алтайском крае организована проверка в связи с обращением матери ребенка-инвалида из Поспелихинского района.

Ранее жительница Поспелихи рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией. Мальчик передвигается на инвалидной коляске, которая просто перевернется. На затопленные улицы пожаловались и другие жители села. Они заявили, что местные власти бездействуют.

В Новоалтайске судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль, за рулем которого он ездил в нетрезвом виде, и передали его в зону СВО.

Суд признал мужчину виновным по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил ему 260 часов обязательных работ. Нарушителя также на два года лишили водительских прав "с конфискацией транспортного средства".