Такой день. Главный новогодний городок и массовое ДТП

О главных событиях Алтайского края за 28 декабря

28 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Локтевском районе суд вынес обвинительный приговор матери погибших при пожаре мальчиков.

В марте 2024 года подсудимая вместе с сыновьями четырех и шести лет находилась дома у сожителя. Там она затопила печь и закрыла до упора задвижку дымоходной трубы, не убедившись в отсутствии горения.

Глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов оставил свою должность. Как сообщает "Банкфакс", эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель Алексей Аленников.

На участке трассы Новосибирск – Барнаул, в районе поселка Казачий, "исчезли" три кеги с пивом.

Как рассказала участница сообщества, у грузовой фуры на сильном ветру открылась дверца, и на дорогу выкатились три кеги с пивом. Пока водитель пытался развернуться, чтобы вернуть груз, "добрые люди" успели его забрать.

28 декабря в 17:00 на площади Сахарова состоялось праздничное открытие новогоднего городка с яркой шоу-программой. Корреспондент amic.ru отправилась на мероприятие и сняла, как главная барнаульская елка вдыхает в горожан новогоднее настроение.

А уже ближе к вечеру на площади Сахарова зажглась долгожданная елка.

Высота главной барнаульской елки – 32 метра. Ее украшают сверкающие гирлянды и сияющая звезда. Барнаульцы массово пришли на площадь, чтобы застать это завораживающее зрелище.

В Бийском районе Алтайского края 28 декабря около 13:30 произошло крупное ДТП, в котором столкнулись 29 автомобилей.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен транспортным средствам. Среди столкнувшихся машин есть как легковушки, так и грузовики.

Росимущество приостановило действия уведомления о расторжении договоров аренды с предпринимателями, работающими на Крытом рынке.

"Такое решение принято в связи с проводимой администрацией города Барнаула и прокуратурой Алтайского края работе по сохранению рабочих мест на Крытом рынке", – рассказали в мэрии.