Такой день. Интервью губернатора Томенко и ураган в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 28 июля

28 июля 2024, 23:59, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Ураган с ливнем прошелся по Барнаулу. Сильного ветра не выдержали деревья и башенный кран, а ливневки на многих участках дорог не справились с дождем.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал интервью для "Вестей Алтай". Он рассказал о текущем ремонте дорог в регионе, планах на обновление общественного транспорта, появятся ли в Бийске новые трамваи, а также подробности проекта маслоэкстракционного завода за 17 млрд рублей.