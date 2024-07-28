Такой день. Интервью губернатора Томенко и ураган в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 28 июля
28 июля 2024, 23:59, ИА Амител
Закат у моря / Фото: unsplash.com
Ураган с ливнем прошелся по Барнаулу. Сильного ветра не выдержали деревья и башенный кран, а ливневки на многих участках дорог не справились с дождем.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал интервью для "Вестей Алтай". Он рассказал о текущем ремонте дорог в регионе, планах на обновление общественного транспорта, появятся ли в Бийске новые трамваи, а также подробности проекта маслоэкстракционного завода за 17 млрд рублей.
Комментарии 0