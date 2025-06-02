Такой день. Карантин по бешенству и подрядчик для "суперполиклиники"

О главных событиях Алтайского края за 2 июня

02 июня 2025, 23:40, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле выявили новый случай бешенства. Из-за опасного заболевания карантин ввели в многоэтажке, расположенной в центре города.

Как выяснилось позже, источником вспышки бешенства стала домашняя собака.

В Барнауле произошло ДТП на улице Беляева, в котором пострадала 23-летняя девушка.

"Водитель на автомобиле Toyota Vitz, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hino, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств", – рассказали в Госавтоинспекции.

В Барнауле определили подрядчика, который построит поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посещений в смену.

Согласно проекту, медучреждение будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты для инфекционных больных и отделение неотложной помощи. Второй этаж отведут под кабинеты врачей общей практики, терапевтов и специалистов узкого профиля. Третий этаж планируют использовать для актового зала, хирургического отделения и дневного стационара.

Депутат АКЗС Сергей Матасов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, завершено.

В Барнауле с 2 июня началась замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. На время реконструкции перекроют часть проспекта Красноармейского и изменится схема движения общественного транспорта.

Автомобильную дорогу Троицкое – Целинное начали ремонтировать в Алтайском крае. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году обновят участок протяженностью 10 км.

Яровой сев в Алтайском крае выполнили на 4,2 млн гектаров – 85% от плана. За неделю аграрии увеличили площадь ярового сева на 0,5 млн гектаров.

"Намеченные объемы выполнены по севу овса, гороха, чечевицы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои, льна масличного, картофеля. Еще ведутся работы на полях с пшеницей, ячменем, гречихой, кукурузой", – рассказали в региональном правительстве.