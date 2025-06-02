В Алтайском крае приступили к ремонту трассы Троицкое — Целинное

В 2025 году обновят участок дороги протяженностью 10 км

02 июня 2025, 16:35, ИА Амител

Ремонт дороги Троицкое — Целинное / Фото: Минтранс Алтайского края

Автомобильную дорогу Троицкое – Целинное начали ремонтировать в Алтайском крае. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году обновят участок протяженностью 10 км. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ходе ремонтных работ специалисты применяют современные технологии и качественные материалы. Это позволит полностью устранить дефекты старой трассы и создать новое прочное покрытие.

"Для этого специалисты Северо-Восточного ДСУ выполняют устройство основания методом холодного ресайклинга, укрепляют его. Также рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Завершающим этапом станет устройство верхнего покрытия и укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью", – рассказали в ведомстве.

На реновацию региональной трассы направили 300 млн рублей.

Закончить ремонт дороги планируют в октябре 2025 года. На участке обновят покрытие, разметку и дорожные знаки, что повысит комфорт и безопасность передвижения.

Трасса Троицкое – Целинное входит в опорную сеть региональных дорог. Она связывает несколько населенных пунктов и районов Алтайского края.