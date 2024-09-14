Такой день. Крушение самолета под Рубцовском и закрытие мотосезона в Барнауле

Главное за 14 сентября

14 сентября 2024, 23:30, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи поселка Приозерного Рубцовского района. На борту находился пилот, он погиб.

Байкеры Барнаула закрыли мотосезон 14 сентября. Они проехали гигантской мотоколонной по улицам город и повеселились на пляже "Водный мир".

В Барнауле 64-летний водитель Toyota Camry сбил 8-летнюю девочку на улице Партизанской. Ребенку оказали медпомощь в больнице, не госпитализирована.

Офисное здание планируют построить в исторической части Барнаула по адресу улица Ползунова, 16. Рядом расположено несколько памятников архитектуры, в том числе старинный деревянный домик.

Начальника кытмановского отделения ГИБДД обвиняют по статье о получении взятки в крупном размере. Его отправили в СИЗО до 28 сентября.