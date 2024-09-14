Барнаульские байкеры закрыли мотосезон
Мотоциклисты проехали колонной по городу и празднуют окончание сезона на пляже "Водный мир"
14 сентября 2024, 14:22, ИА Амител
Байкеры на Правобережном тракте / Кадр из видео: t.me/amic_ru
Байкеры Барнаула закрыли мотосезон 14 сентября.
Как сообщил очевидец amic.ru, гигантская мотоколонна проехала в субботу днем по Правобережному тракту.
Мотоциклисты проехали с пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала, а затем через Фирсово вернулись обратно.
В 14:00 на "Водном мире" началась вечерняя программа с конкурсами, концертом и прочими развлечениями.
21:54:17 14-09-2024
спаси и сохрани вас, Хрустики
11:30:49 15-09-2024
Молодцы ребята!!!👍
11:41:31 16-09-2024
До вокзала не пустили. Зачем обманывать?