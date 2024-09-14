Барнаульские байкеры закрыли мотосезон

Мотоциклисты проехали колонной по городу и празднуют окончание сезона на пляже "Водный мир"

14 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

Байкеры на Правобережном тракте / Кадр из видео: t.me/amic_ru

Байкеры Барнаула закрыли мотосезон 14 сентября.

Как сообщил очевидец amic.ru, гигантская мотоколонна проехала в субботу днем по Правобережному тракту.

Мотоциклисты проехали с пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала, а затем через Фирсово вернулись обратно.

В 14:00 на "Водном мире" началась вечерняя программа с конкурсами, концертом и прочими развлечениями.

Афиша закрытия мотосезона в Барнауле / vk.com/motobbrn