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Барнаульские байкеры закрыли мотосезон

Мотоциклисты проехали колонной по городу и празднуют окончание сезона на пляже "Водный мир"

14 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

Байкеры на Правобережном тракте / Кадр из видео: t.me/amic_ru
Байкеры на Правобережном тракте / Кадр из видео: t.me/amic_ru

Байкеры Барнаула закрыли мотосезон 14 сентября.

Как сообщил очевидец amic.ru, гигантская мотоколонна проехала в субботу днем по Правобережному тракту.

Мотоциклисты проехали с пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала, а затем через Фирсово вернулись обратно.

В 14:00 на "Водном мире" началась вечерняя программа с конкурсами, концертом и прочими развлечениями.

Афиша закрытия мотосезона в Барнауле / vk.com/motobbrn

Барнаул праздники

Комментарии 3

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Гость

21:54:17 14-09-2024

спаси и сохрани вас, Хрустики

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Warlock

11:30:49 15-09-2024

Молодцы ребята!!!👍

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Гость

11:41:31 16-09-2024

До вокзала не пустили. Зачем обманывать?

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