Такой день. Мошенники, добравшиеся до домофонов, и крупный пожар в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 9 марта
09 марта 2025, 23:30, ИА Амител
В Алтайском крае 9 марта наблюдалась непогода, в связи с чем краевая Госавтоинспекция призвала водителей строго соблюдать ПДД.
В ведомстве отметили, что в условиях непогоды значительно повышается риск возникновения ДТП. Так, водителям настоятельно рекомендуют передвигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
Мошенники начали обманывать жителей Барнаула, сообщая о замене домофонов. Как рассказала работница домофонной компании, злоумышленники предлагают назвать код из СМС, благодаря которому могут получить доступ к личной информации.
Предупредив о замене домофонов и ключей, злоумышленники уточняют, что у каждой квартиры отныне будет свой "индивидуальный код", который должен прийти в СМС во время звонка. На деле код, как рассказала горожанка, приходит "с различных сайтов и электронных сервисов".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле.
"В сети Интернет сообщается, что в феврале текущего года в городе Барнауле водители двух маршрутных автобусов требовали от детей оплатить проезд, используя наличный расчет, несмотря на имеющиеся валидаторы и банковские карты у пассажиров", – рассказали в СК.
Так, один из водителей заставил десятилетнего мальчика покинуть автобус, а другой вынудил мать школьницы перевести деньги на его банковский счет, при этом угрожая девочке физической расправой.
Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко умер в больнице. Как сообщает "КП" со ссылкой на источник, 45-летнего Анатолия Фенина не стало 9 марта в обед.
Информацию о смерти Фенина также подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
В Барнауле вспыхнул пожар по повышенному рангу в автомагазине на улице Целинной, 3. Изначально пламя разгорелось на кровле на площади 500 "квадратов".
Позже площадь пожара достигла 1,1 тысячи "квадратов". По предварительным данным, пострадавших нет.
Из-за пожара на улице Целинной, 3, в Барнауле полностью перекрыли движение по Павловскому тракту. В мэрии призвали автомобилистов выбирать пути объезда.
05:10:17 10-03-2025
Домофон, как и страховые услуги- узаконенный рэкет в отношении населения. От кого домофон спасает, когда достаточно довольно хилого рывка, и дверь открыта? От бомжей, которые вывелись почти? Ключи"вездеходы" стоят сущие гроши, так что жуликам и закладчикам домофоны только на руку...
05:41:39 10-03-2025
Гость (05:10:17 10-03-2025) Домофон, как и страховые услуги- узаконенный рэкет в отношен... Я, все же, предпочту наличие домофона в подъезде, чем его отсутствие.
06:04:44 10-03-2025
Гость (05:10:17 10-03-2025) Домофон, как и страховые услуги- узаконенный рэкет в отношен...
Уезжай обратно в село! Вы тут не нужны! Все изгадили в городе бывшие селюки.