Такой день. Музей военной истории и принятие бюджета Барнаула на 2026 год

О главных событиях региона за 5 декабря

05 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Все строительные работы по реставрации исторического здания по адресу пр. Комсомольский, 73б, завершены, а откроют обновленный Музей военной истории либо в конце 2025-го, либо уже в следующем году, когда "будет хороший повод". Чтобы это случилось, должно совпасть несколько факторов.

Депутаты Барнаульской городской Думы на заседании в пятницу, 5 декабря, приняли бюджет на 2026 год. Он, как подчеркнули разработчики, будет социально ориентированным. Что это значит, сколько средств будет в казне города в следующем году и на что конкретно их потратят – смотрите в разборе на amic.ru.

Туристический поток в Алтайский край по итогам 2025 года будет сопоставим с тем, что был в 2024-м. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Виктор Томенко, подчеркнув, что это успешные показатели. Он также рассказал, как продвигается создание нового курорта "Белокуриха горная" и подвел итоги эксперимента по взиманию курортного сбора, в котором участвовал край.