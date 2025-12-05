НОВОСТИКультура

Отремонтированный Музей военной истории откроют в Барнауле, "когда будет хороший повод"

Объект уже готов, идет подготовка к торжественному открытию

05 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Музей военной истории в Барнауле / Фото: amic.ru
Все строительные работы по реставрации исторического здания по адресу пр. Комсомольский, 73б, завершены, а откроют обновленный Музей военной истории либо в конце 2025-го, либо уже в следующем году, когда "будет хороший повод". Чтобы это случилось, должно совпасть несколько факторов, сообщила журналистам министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В настоящее время строительство полностью закончено, в том числе и благоустройство с отделкой. Сейчас идет установка экспозиций, а также приемка и работа с документами. Все это требует щепетильности. Как все процедуры закончатся, то можно подумать и об открытии музея.

«Обычно подобные объекты мы открываем в какой-то хороший повод. Как только единый стройзаказчик Алтайского края рапортует нам, что все документы подписаны и мы можем открывать музей, мы такой повод найдем и обязательно всем сообщим», – отметила Елена Безрукова.

В музее в первую очередь откроются экспозиции на втором этаже. Первые две будут посвящены Великой Отечественной войне: одна посвящена тылу, другая – фронту. Кроме того, в числе первых откроется и экспозиция, посвященная специальной военной операции.

В 2026 году появятся зал Первой мировой и гражданской войн, зал воинов-интернационалистов, а также отдельная экспозиция, посвященная войнам в Афганистане и Чечне.

Более подробно о Музее военной истории читайте в нашем материале.

Музей военной истории / Фото: amic.ru

Из тех же кирпичей. Как выглядит Музей военной истории, который скоро откроют в Барнауле

Историческое здание, в котором в 2018 году был сильный пожар, полностью восстановили
Комментарии 6

Musik
Musik

07:42:46 05-12-2025

Всегда есть повод.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

08:41:55 05-12-2025

Musik (07:42:46 05-12-2025) Всегда есть повод. ...
Пятница - прекрасный повод

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

10:41:24 05-12-2025

Гость (08:41:55 05-12-2025) Пятница - прекрасный повод... 23-е февраля само то!

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

22:29:30 05-12-2025

Гость (10:41:24 05-12-2025) 23-е февраля само то!... 01.01.2026

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

08:58:53 06-12-2025

Гость (22:29:30 05-12-2025) 01.01.2026... И кто первого января попрется на открытие?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

09:58:06 06-12-2025

Он и до реставрации никому не нужен был кроме тех, кто его занимал и поджог

  Ответить
Ответить
