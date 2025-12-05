Отремонтированный Музей военной истории откроют в Барнауле, "когда будет хороший повод"
Объект уже готов, идет подготовка к торжественному открытию
05 декабря 2025, 06:15, ИА Амител
Все строительные работы по реставрации исторического здания по адресу пр. Комсомольский, 73б, завершены, а откроют обновленный Музей военной истории либо в конце 2025-го, либо уже в следующем году, когда "будет хороший повод". Чтобы это случилось, должно совпасть несколько факторов, сообщила журналистам министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
В настоящее время строительство полностью закончено, в том числе и благоустройство с отделкой. Сейчас идет установка экспозиций, а также приемка и работа с документами. Все это требует щепетильности. Как все процедуры закончатся, то можно подумать и об открытии музея.
«Обычно подобные объекты мы открываем в какой-то хороший повод. Как только единый стройзаказчик Алтайского края рапортует нам, что все документы подписаны и мы можем открывать музей, мы такой повод найдем и обязательно всем сообщим», – отметила Елена Безрукова.
В музее в первую очередь откроются экспозиции на втором этаже. Первые две будут посвящены Великой Отечественной войне: одна посвящена тылу, другая – фронту. Кроме того, в числе первых откроется и экспозиция, посвященная специальной военной операции.
В 2026 году появятся зал Первой мировой и гражданской войн, зал воинов-интернационалистов, а также отдельная экспозиция, посвященная войнам в Афганистане и Чечне.
07:42:46 05-12-2025
Всегда есть повод.
08:41:55 05-12-2025
Musik (07:42:46 05-12-2025) Всегда есть повод. ...
Пятница - прекрасный повод
10:41:24 05-12-2025
Гость (08:41:55 05-12-2025) Пятница - прекрасный повод... 23-е февраля само то!
22:29:30 05-12-2025
Гость (10:41:24 05-12-2025) 23-е февраля само то!... 01.01.2026
08:58:53 06-12-2025
Гость (22:29:30 05-12-2025) 01.01.2026... И кто первого января попрется на открытие?
09:58:06 06-12-2025
Он и до реставрации никому не нужен был кроме тех, кто его занимал и поджог