Такой день. Подглядывающий беспилотник и безжалостный ливень

Главное за 8 июня

08 июня 2025, 23:59, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Мэр пожелал соцработникам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.

Жильцы барнаульского ЖК "Столичный" пожаловались на регулярное появление беспилотника перед окнами. Они рассказали, что квадрокоптер облетает дом по периметру каждый вечер.

Из Барнаула в зону спецоперации и новые российские регионы отправили уже 21-й гуманитарный груз в виде техники, комплектующих, дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), продуктов питания, медикаментов и пиломатериалов.

В Первомайском районе на Бешенцевском водохранилище утонул 14-летний подросток. Как выяснилось, юноша отдыхал у водоема с семьей, но в один момент пропал.

Четырем людям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием четырех автомобилей в Первомайском районе.

По предварительным данным, 57-летний водитель, следуя из Бийска в сторону Барнаула на автомобиле Hyundai Grand Starex, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся на светофоре Toyota Land Cruiser. От удара Toyota врезалась в стоящий впереди Mitsubishi Pajero, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota Land Cruiser 200.

Барнаул накрыл сильный ливень. На Старом базаре начался "потоп" – вода течет под подошвами горожан. Кроме того, в здании отключился свет. Также барнаульцы заметили "подводную лодку" – горожане запечатлели, как автомобиль, наполовину погруженный в воду, продолжает движение. На пересечении Павловского тракта и улицы Попова из-за непогоды встали трамваи.

Из-за подтоплений на нескольких участках ограничили движение транспорта.