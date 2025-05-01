Такой день. Подорожание проезда и первомайский митинг

О главных событиях Алтайского края за 1 мая

01 мая 2025, 23:30, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожал до 40 рублей. Стоимость билетов выросла сразу на 5 рублей и на 10 рублей – за год.

Теперь на маршрутах с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами проезд стоит одинаково – 40 рублей. При этом перевозчики откровенно заявляли, что и при таком тарифе они не будут покупать новые автобусы.

В Барнауле прошло шествие профсоюзов, которые вместе с политическими партиями традиционно участвуют в первомайских митингах и демонстрациях. Активисты вышли на главные улицы города с флагами и лозунгами, посвященными человеку труда.

Колонна прошла от Дома Союзов до площади Советов, где в 10:00 начался праздничный митинг. В нем приняли участие профсоюзные организации, студенты и педагоги. Барнаульцы выступили за повышение зарплат, улучшение условий труда и справедливую социальную политику. Главный лозунг первомайской акции 2025 года: "Доблестный труд – гарантия Победы".

В Алтайском крае запустили регулярное движение теплоходов по Оби. Основным видом водного транспорта стали теплоходы типа "Москва" и ПТ "Водолей", которые были модернизированы в ходе зимнего судоремонта. В 2025 году теплоходы впервые будут останавливаться на гребном канале. Туристические прогулки по воде можно совершить на двух судах – "Москва-207" и "Москва-176".

Огромные пробки сковали Барнаул и Бийск. Движение на Змеиногорском тракте было затруднено при выезде из краевой столицы. Кроме того, крупные заторы протянулись на шоссе Ленточный Бор (от станции Ползуново до Южного тракта) и на Лесном тракте. На въезде в Бийск автомобилисты стояли в пробке, протяженность которой составила почти два километра.

В Нагорном парке Барнаула возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести". Собравшиеся почтили память земляков – тружеников тыла, отстоявших свободу Родины вместе с солдатами Великой Отечественной войны.

В церемонии участвовали зампред правительства Алтайского края Валерий Усачев, сенатор РФ Наталья Кувшинова, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, зампред постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев. Кроме того, отдать дань благодарности труженикам тыла пришли руководители силовых структур, представители промышленных предприятий и общественных организаций, волонтеры и многие другие.

В Барнауле началась обкатка пяти новых троллейбусов марки "Авангард", приобретенных по инициативе краевых властей. В рамках испытаний, которые продлятся до 4 мая включительно, каждый из них должен проехать не менее тысячи километров. Так транспорт подтвердит надежность своей конструкции и готовность к эксплуатации.

Техника уже зарегистрирована и застрахована. Ожидается, что после успешного завершения обкатки новые троллейбусы выйдут на популярные городские маршруты.

В Алтайском крае открыли летний туристический сезон. Традиционно старт дали на фестивале "Цветение маральника" на "Бирюзовой Катуни".

От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко участников и гостей фестиваля поприветствовал заместитель председателя краевого правительства Евгений Дешевых. Он поздравил всех с началом летнего туристического сезона и пожелал незабываемого летнего отдыха. Дешевых подчеркнул, что Алтайский край каждый год тщательно готовится к открытию сезона, расширяя туристические возможности и развивая инфраструктуру.