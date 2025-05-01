Огромные пробки сковали Барнаул и Бийск 1 мая

Жителям и гостям городов придется постоять на некоторых дорожных участках

01 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

1 мая на выезде из Барнаула собралась огромная пробка. Вероятно, жители краевой столицы в связи с праздничными днями массово поехали на дачи и за город.

По данным 2ГИС, движение на Змеиногорском тракте затруднено на следующих участках:

от переулка Кауфмана до улицы 6-й Нагорной;

от Института Лисавенко до строящейся развязки;

от СНТ "Октябрьский садовод" до поселка Садоводов.

Шоссе Ленточный Бор сковано от станции Ползуново до Южного тракта. Пробка на Лесном тракте тянется от улицы Радужной до Южного тракта.

Фото: amic.ru

Как пишут читатели amic.ru, количество машин, выезжающих из Барнаула, увеличивается.

Фото: amic.ru

Очевидцы сообщают, что трудная дорожная ситуация возникла не только в краевой столице: на въезде в Бийск движение транспорта также затруднено. Судя по картам, большой затор образовался в Шубенском переулке от здания № 61 до Больничного Взвоза. Пробка протянулась на 1,8 км.