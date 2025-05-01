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Огромные пробки сковали Барнаул и Бийск 1 мая

Жителям и гостям городов придется постоять на некоторых дорожных участках

01 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com
Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

1 мая на выезде из Барнаула собралась огромная пробка. Вероятно, жители краевой столицы в связи с праздничными днями массово поехали на дачи и за город.

По данным 2ГИС, движение на Змеиногорском тракте затруднено на следующих участках:

  • от переулка Кауфмана до улицы 6-й Нагорной;
  • от Института Лисавенко до строящейся развязки;
  • от СНТ "Октябрьский садовод" до поселка Садоводов.

Шоссе Ленточный Бор сковано от станции Ползуново до Южного тракта. Пробка на Лесном тракте тянется от улицы Радужной до Южного тракта.

Фото: amic.ru

Как пишут читатели amic.ru, количество машин, выезжающих из Барнаула, увеличивается.

Фото: amic.ru

Очевидцы сообщают, что трудная дорожная ситуация возникла не только в краевой столице: на въезде в Бийск движение транспорта также затруднено. Судя по картам, большой затор образовался в Шубенском переулке от здания № 61 до Больничного Взвоза. Пробка протянулась на 1,8 км.

Барнаул Первомай Пробки
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Комментарии 5

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Кхм...

12:23:29 01-05-2025

А ожидалось что-то другое?

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Гость

14:31:07 01-05-2025

В сторону Бийска практически от "Облепихи" пробка начинается. А кто по старой дороге решил проскочить - ожидает сюрприииз...

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Гость

18:56:33 01-05-2025

Стадный инстинкт

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Гость

01:14:49 02-05-2025

Гость (18:56:33 01-05-2025) Стадный инстинкт... Длинные выходные. Весна. Хорошая погода. Праздник

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Елена

07:57:36 02-05-2025

Всем хочется отдохнуть на природе устали от зимы работы и города..

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