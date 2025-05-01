Огромные пробки сковали Барнаул и Бийск 1 мая
Жителям и гостям городов придется постоять на некоторых дорожных участках
01 мая 2025, 12:20, ИА Амител
1 мая на выезде из Барнаула собралась огромная пробка. Вероятно, жители краевой столицы в связи с праздничными днями массово поехали на дачи и за город.
По данным 2ГИС, движение на Змеиногорском тракте затруднено на следующих участках:
- от переулка Кауфмана до улицы 6-й Нагорной;
- от Института Лисавенко до строящейся развязки;
- от СНТ "Октябрьский садовод" до поселка Садоводов.
Шоссе Ленточный Бор сковано от станции Ползуново до Южного тракта. Пробка на Лесном тракте тянется от улицы Радужной до Южного тракта.
Как пишут читатели amic.ru, количество машин, выезжающих из Барнаула, увеличивается.
Очевидцы сообщают, что трудная дорожная ситуация возникла не только в краевой столице: на въезде в Бийск движение транспорта также затруднено. Судя по картам, большой затор образовался в Шубенском переулке от здания № 61 до Больничного Взвоза. Пробка протянулась на 1,8 км.
12:23:29 01-05-2025
А ожидалось что-то другое?
14:31:07 01-05-2025
В сторону Бийска практически от "Облепихи" пробка начинается. А кто по старой дороге решил проскочить - ожидает сюрприииз...
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Стадный инстинкт
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Гость (18:56:33 01-05-2025) Стадный инстинкт... Длинные выходные. Весна. Хорошая погода. Праздник
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Всем хочется отдохнуть на природе устали от зимы работы и города..