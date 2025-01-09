Такой день. Полыхающая фура и "обезвоженные" барнаульцы

О главных событиях Алтайского края за 9 января

09 января 2025, 23:45, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

Министерство транспорта Алтайского края официально с 9 января возглавил Андрей Подолян. Бывший начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю заменил на этом посту Антона Воронова, который ушел в отставку в ноябре прошлого года по собственному желанию.

В 22:00 8 января в Барнауле планово отключили воду. Такие ограничения связаны с модернизацией городской коммунальной инфраструктуры. Согласно графику, все работы должны были завершить 9 января в 22:00.

Позже в мэрии сообщили, что работы планируется выполнить ориентировочно до 17:00 часов, после специалисты должны были организовать заполнение системы водоснабжения.

Однако еще позже стало известно, что завершение сварочных работ задерживается из-за дополнительных технических операций с некоторыми деталями.

"Сварочные работы ориентировочно будут завершены в ночное время", – сказали в мэрии.

На трассе Барнаул – Новосибирск загорелась фура. Очевидцы рассказали, что происшествие случилось возле поселка Белоярск, на 202-м километре региональной автодороги Барнаул – Новосибирск.

Загоревшийся большегруз потушили алтайские спасатели.

"Пожар ликвидирован, повреждена кабина транспортного средства. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.

В Алтайском крае возобновлено движение автобуса по маршруту № 166 Новоалтайск – Жилино.

В день будет выполняться четыре рейса из Новоалтайска (в 06:10, 9:30, 13:30, 18:00) и столько же – из Жилино (в 07:00, 10:20, 14:20, 19:00).

В Алтайском крае открыли ледовую переправу через Обь в районе села Новообинцево Шелаболихинского района. По ней разрешен проезд для машин общей массой до десяти тонн.

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 23 миллионов рублей при продаже автомобилей.

Шестеро барнаульцев обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, в 2023-2024 годах они, работая в автосалоне, обманывали покупателей.