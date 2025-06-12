Такой день. Празднование Дня России и огромная пробка на Чуйском тракте

Главное за 12 июня

12 июня 2025, 23:40, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России. К поздравлению присоединился председатель АКЗС Александр Романенко.

Барнаульцев с праздником поздравил глава города Вячеслав Франк.

В Барнауле, как и во всей стране, отпраздновали День России. Центром праздника стала площадь Сахарова. Праздничные мероприятия прошли также в парках "Центральный", "Лесная сказка", "Изумрудный", "Арлекино" и "Солнечный ветер".

Утром Чуйский тракт сковала гигантская пробка в сторону Бийска. Предположительно, причиной затора стало ДТП.

Позже из-за огромной пробки на автодороге увеличили количество нарядов ДПС для регулирования транспортных потоков и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств.

В Барнауле на улице Понтонный Мост, 175а, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм.

На время ремонта без холодной воды остались 97 частных домов.

Школы Барнаула и Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что для столицы Алтайского края очень почетно и важно подобное соглашение, особенно то, что оно заключено в День России.

В Барнауле начались работы по восстановлению переправы на улице Силикатной.

"Подрядчик уже определен, работы начались сегодня. Мы планируем оперативно восстановить переправу и установить временные конструкции для безопасного проезда", – рассказал замглавы по дорожному хозяйству Андрей Курышин.