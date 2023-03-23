Такой день. Риски второй волны паводка и импортонезависимый Алтайский край

О главных событиях Алтайского края за 24

23 марта 2023, 00:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гидрологи, которые сейчас находятся в экспедиции в горах Республики Алтай, завершили первое маршрутное обследование и выяснили, что запасы воды в снеге превышают норму на 20%. В связи с этим есть предпосылки к повышению уровня воды в реках во вторую волну половодья. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Республика Алтай заняла 83-е место в рейтинге регионов России по импортозависимости, Алтайский край – на 44-м месте. Исследование провёл Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Проект продления троллейбусной линии по маршруту № 7 рассмотрели власти Барнаула на совещании по улучшению транспортного обслуживания населения, сообщает мэрия. Маршрут будет проходить по улице Взлётной до проезда Северного Власихинского – в новые микрорайоны. Там же, как уточнили на совещании, построят разворотное кольцо.