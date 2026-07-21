Такой день. Шесть тысяч домов без света и исторический спад турпотока на Алтае

О главных событиях на Алтае за 21 июля

21 июля 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Более шести тысяч домов в Алтайском крае остались без света из-за ураганного ветра. На регион обрушился шквал со скоростью 33 м/с.

Нехватка топлива может сорвать турсезон в Горном Алтае. Турбизнес говорит о 30%-ном снижении потока гостей.

Власти Республики Алтай направят почти 10 млн рублей на дополнительную закупку топлива для отдаленных населенных пунктов Турочакского и Улаганского районов.

В Бийске впервые в Алтайском крае снесут аварийный девятиэтажный жилой дом. На выполнение работ планируют направить почти 48 млн рублей.

Юбилейный кинофестиваль "Шукшинские дни на Алтае" соберет актеров, режиссеров и писателей, а завершится большой программой в Сростках и на горе Пикет. Что и где посмотреть — в материале amic.ru.