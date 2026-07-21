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Такой день. Шесть тысяч домов без света и исторический спад турпотока на Алтае

О главных событиях на Алтае за 21 июля

21 июля 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайский край Такой день
       

Комментарии 1

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Гость

10:50:04 22-07-2026

Какой фестиваль,да никто в Сростки не поедет ,а бенз то где и плюс погода дождливая будет ,никакие ни 30’ снижение турпотока ,в разы больше ,правда у Турчака едут и едут ,и бенз выгребают .

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