Такой день. Сражение шофера и "самокатчика" и избиение дворника
О главных событиях Алтайского края за 5 февраля
06 февраля 2025, 00:11, ИА Амител
Женщина пострадала в результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предварительно установили, что 49-летняя женщина за рулем Nissan Note не уступила дорогу автомобилю Nissan Cube, за рулем которого ехал 32-летний мужчина.
"Водитель-женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – добавили в ГАИ.
В Алтайском крае сотрудники отдела вневедомственной охраны во время ночного патрулирования помогли отыскать пожилую женщину, страдающую расстройством памяти.
Инцидент произошел в одном из сел Троицкого района. Старший прапорщик Климко Сергей и старший сержант Александр Кербер получили сообщение, что местные жители более часа безуспешно пытаются отыскать пожилую родственницу.
В Барнауле на улице Союза Республик произошла драка между доставщиком еды и водителем "Газели".
На видео после рукопашной схватки водитель залез в кузов грузовика и достал палку. Впрочем, в дело орудие не пошло, поскольку оппоненты, судя по всему, договорились о "перемирии".
Житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Как сообщили очевидцы, случай произошел на территории дома на улице Приречной, 2а.
Полиция проводит проверку по данному факту.
"20 января в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от гражданки одного из многоквартирных домов по улице Приречной о причинении телесных повреждений дворнику. Полицейские проводят проверку по данному факту", – сказано в сообщении МВД.
В Барнауле на улице Попова произошло ДТП с участием двух автомобилей. 37-летний водитель Honda CR-V столкнулся с неустановленным автомобилем, после чего врезался в препятствие и опрокинулся.
Виновник аварии скрылся с места происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.
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