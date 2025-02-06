Такой день. Сражение шофера и "самокатчика" и избиение дворника

О главных событиях Алтайского края за 5 февраля

06 февраля 2025, 00:11, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщина пострадала в результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предварительно установили, что 49-летняя женщина за рулем Nissan Note не уступила дорогу автомобилю Nissan Cube, за рулем которого ехал 32-летний мужчина.

"Водитель-женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – добавили в ГАИ.

В Алтайском крае сотрудники отдела вневедомственной охраны во время ночного патрулирования помогли отыскать пожилую женщину, страдающую расстройством памяти.

Инцидент произошел в одном из сел Троицкого района. Старший прапорщик Климко Сергей и старший сержант Александр Кербер получили сообщение, что местные жители более часа безуспешно пытаются отыскать пожилую родственницу.

В Барнауле на улице Союза Республик произошла драка между доставщиком еды и водителем "Газели".

На видео после рукопашной схватки водитель залез в кузов грузовика и достал палку. Впрочем, в дело орудие не пошло, поскольку оппоненты, судя по всему, договорились о "перемирии".

Житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Как сообщили очевидцы, случай произошел на территории дома на улице Приречной, 2а.

Полиция проводит проверку по данному факту.

"20 января в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от гражданки одного из многоквартирных домов по улице Приречной о причинении телесных повреждений дворнику. Полицейские проводят проверку по данному факту", – сказано в сообщении МВД.

В Барнауле на улице Попова произошло ДТП с участием двух автомобилей. 37-летний водитель Honda CR-V столкнулся с неустановленным автомобилем, после чего врезался в препятствие и опрокинулся.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.