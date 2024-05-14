Такой день. Тропическая жара на Алтае и отключение воды в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 13 мая

14 мая 2024, 00:04, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

В Барнауле в ночь с 13 на 14 мая отключат холодную воду из-за проведения планового ремонта. Неудобство продлится с 23:00 до 06:00 и затронет улицы Фурманова (дома № 1-25) и Кулундинскую (дома № 32-38 и 29-37). А в границах проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического и улицы Мерзликина в трубах понизят давление.

Октябрьский районный суд Барнаула не стал рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Виталию Манишину, который подозревается в преступлениях "политеховского" маньяка. Срок нахождения подозреваемого в СИЗО должен истечь уже 14 мая 2024 года, однако заседания в этом суде так и не состоялось. Вопрос об оставлении Манишина под стражей рассмотрел другой суд. Об этом amic.ru сообщили в Октябрьском районном суде.

Алтайский край 14 мая накроет жара под +30 градусов, на смену которой придет похолодание с дождями. Уже в среду в регионе ожидаются осадки умеренной и сильной интенсивности, местами они будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 18 м/с. При этом температура воздуха начнет понижаться. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.