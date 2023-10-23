Такой день. Ураганный ветер в Барнауле и падение Алтая в рейтинге "научных" регионов

О главных событиях Алтайского края за 23 октября

23 октября 2023, 23:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днем 23 октября в Барнауле разыгралась непогода. Падали деревья, ломались фасады домов, отключалось электричество. Пострадавших нет, повреждения получили несколько автомобилей.

Окончательный состав правительства Алтайского края станет известен в ближайшее время, но кардинальных изменений ждать не стоит. Такое заявление сделал губернатор региона Виктор Томенко.

В России наблюдают бум продуктовых дискаунтеров: с начала года спрос на эти магазины резко вырос, их выручка увеличилась на 19%, а количество новых торговых точек постоянно множится. Всему виной, объясняют эксперты, – инфляция, рост цен на товары и услуги и, как следствие, стремление россиян сэкономить, в том числе на продуктовой корзине. Крупнейшие продуктовые сети (даже те, что работали в сегменте выше "эконом") несколько лет назад подметили эту тенденцию и теперь делают ставки на небольшие магазины с ограниченным ассортиментом, где товары продают дешевле, чем в супермаркетах. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, почему Алтайский край привлекает новых "продуктовых" игроков, действительно ли можно сохранить семейный бюджет, отовариваясь в дискаунтерах, и могут ли маркетплейсы конкурировать с магазинами-складами.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов "Мисс УИС" прошел 20 октября в Алтайском крае уже в третий раз. Участие в нем приняли 14 сотрудниц уголовно-исполнительной системы из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Шипуново.

Алтайский край занял 54-е место в рейтинге по научно-технологическому развитию регионов России. Рейтинговый балл Алтайского края в 2022 году – 29,33. Отмечается, что в 2021 году регион занимал 42-е место. Таким образом, произошло падение на 12 позиций.