Такой день. Закрытие ресторана "Рыба.Рис" в Барнауле и патриотичный закат

Главное за 23 ноября

23 ноября 2024, 23:45, ИА Амител

Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com

В Барнауле на 85 суток закрыли ресторан "Рыба.Рис" в торговом центре Galaxy. Причиной стало отравление клиентки и последующее за этим выявление нарушений санитарных норм.

Вход в "Рыбу.Рис" повторно опечатали. Изначально это сделали сотрудники Роспотребнадзора, но руководство заведения после их ухода сорвало пломбы и продолжило работу.

В Рубцовске нашли цаплю, которая так и не улетела на юг. Птица гуляет по берегу реки Алей и питается рыбой.

В Алтайском крае вечером 23 ноября сфотографировали небо, окрашенное в цвета российского флага. Патриотичный закат запечатлели в Мамонтовском районе.