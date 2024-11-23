Такой день. Закрытие ресторана "Рыба.Рис" в Барнауле и патриотичный закат
Главное за 23 ноября
23 ноября 2024, 23:45, ИА Амител
Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com
В Барнауле на 85 суток закрыли ресторан "Рыба.Рис" в торговом центре Galaxy. Причиной стало отравление клиентки и последующее за этим выявление нарушений санитарных норм.
Вход в "Рыбу.Рис" повторно опечатали. Изначально это сделали сотрудники Роспотребнадзора, но руководство заведения после их ухода сорвало пломбы и продолжило работу.
В Рубцовске нашли цаплю, которая так и не улетела на юг. Птица гуляет по берегу реки Алей и питается рыбой.
В Алтайском крае вечером 23 ноября сфотографировали небо, окрашенное в цвета российского флага. Патриотичный закат запечатлели в Мамонтовском районе.
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