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Телеведущая Алла Михеева рассказала, зачем она прилетала в Барнаул

Накануне она посетила столицу Алтайского края

18 апреля 2024, 15:03, ИА Амител

Алла Михеева / Фото: vk.com/alla_mikheeva
Алла Михеева / Фото: vk.com/alla_mikheeva

Телеведущая Алла Михеева накануне посетила Барнаул, чтобы встретиться с проживающей здесь лучшей подругой детства, пишет "КП-Барнаул".

"Всем привет, ребята, познакомьтесь, это моя лучшая подруга детства, моя одноклассница, именно та подруга, когда мы у родителей отпрашивались друг у друга ночевать. Она фитнес-тренер", – рассказала Михеева в социальной сети.

Она отметила, что не виделась с подругой около 15-20 лет. Какое-то время они жили в Кемеровской области в Междуреченске.

Барнаул Знаменитости

Комментарии 5

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Гость

15:48:14 18-04-2024

Событие, однако.

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Гость

18:29:20 18-04-2024

Алка клёвая

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Гость

19:17:03 18-04-2024

Гость (18:29:20 18-04-2024) Алка клёвая... Алка хочная телочка... А кто меня будет минусовать, те толстые, страшные бабы или их мужья подкаблучники!

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Гость

19:46:42 18-04-2024

У красивых бабёшек некрасивые подружки, как правило

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Гость

00:31:04 19-04-2024

Это кто? Кто спит с ней?

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