Телеведущая Алла Михеева рассказала, зачем она прилетала в Барнаул
Накануне она посетила столицу Алтайского края
18 апреля 2024, 15:03, ИА Амител
Алла Михеева / Фото: vk.com/alla_mikheeva
Телеведущая Алла Михеева накануне посетила Барнаул, чтобы встретиться с проживающей здесь лучшей подругой детства, пишет "КП-Барнаул".
"Всем привет, ребята, познакомьтесь, это моя лучшая подруга детства, моя одноклассница, именно та подруга, когда мы у родителей отпрашивались друг у друга ночевать. Она фитнес-тренер", – рассказала Михеева в социальной сети.
Она отметила, что не виделась с подругой около 15-20 лет. Какое-то время они жили в Кемеровской области в Междуреченске.
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