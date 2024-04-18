Накануне она посетила столицу Алтайского края

18 апреля 2024, 15:03, ИА Амител

Алла Михеева / Фото: vk.com/alla_mikheeva

Телеведущая Алла Михеева накануне посетила Барнаул, чтобы встретиться с проживающей здесь лучшей подругой детства, пишет "КП-Барнаул".

"Всем привет, ребята, познакомьтесь, это моя лучшая подруга детства, моя одноклассница, именно та подруга, когда мы у родителей отпрашивались друг у друга ночевать. Она фитнес-тренер", – рассказала Михеева в социальной сети.

Она отметила, что не виделась с подругой около 15-20 лет. Какое-то время они жили в Кемеровской области в Междуреченске.