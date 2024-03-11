Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 11 марта

Местами ожидается плюсовая температура

11 марта 2024, 06:05, ИА Амител

Тающий лед / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 11 марта ожидаются обильные осадки и температура, близкая к нулю градусов. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут +1...+6 градусов, по западу – от -4 до +1 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.