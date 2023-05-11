Томенко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Алтайского края

Глава региона отметил, что это не только про строительство и ремонт дорог, на чём часто делают акцент

11 мая 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: https://t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как развивается транспортная инфраструктура региона. В своём Telegram-канале он отметил, что это не только про строительство и ремонт дорог, на чём часто делают акцент.

Глава региона напомнил, что аэропорт в Барнауле продолжает развиваться. С начала года в нём приняли 186 тысяч пассажиров – это на треть больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Это показатель увеличения и деловой активности в крае, и туристической. Судя по тенденциям, в этом году будет поставлен новый рекорд по пассажиропотоку – мы ориентируемся на цифру в районе 700 тысяч человек в год с перспективой дальнейшего роста", – заявил губернатор.

По этой причине инфраструктуру аэропорта необходимо обновлять. Вместе с "Новапортом" в Барнауле продолжают работать над строительством нового терминала за 4 млрд рублей. Томенко также напомнил, что озвучивал президенту России Владимиру Путину задачу об обновлении взлётно-посадочной полосы. Глава региона надеется, что в ближайшем времени работы над ней начнутся.

Кроме того, в крае развивают и водные виды транспорта. За две недели навигации по рекам уже перевезли 54 тысячи тонн грузов – это более 2 тысяч грузовиков, которые "не поехали по дорогам".

"В прошлом году по рекам перевезли около 1,2 млн тонн грузов – рекорд за последние 30 лет навигации. Работаем над тем, чтобы в этом году ещё увеличить отправки", – заявил он.