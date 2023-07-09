Томенко рассказал, сколько школьников в Алтайском крае получили максимум по ЕГЭ
Он выразил надежду на то, что дети останутся в регионе
09 июля 2023, 10:09, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как прошел единый государственный экзамен в регионе. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, 61 выпускник получил максимальные баллы, но также есть и рекордсмены: ученица педагогического лицея сдала ЕГЭ на 374 балла, а ученица школы №14 из Ярового заработала 297 баллов.
"Крутые результаты! Надеюсь, наши выпускники найдут себе дело по душе и останутся жить и работать у нас на Алтае!" - добавил губернатор.
11:04:40 09-07-2023
А я бы пожелала им поступить в хороший столичный вуз.
11:50:34 09-07-2023
К егэ тщательно готовятся не для того, чтобы оставаться в Барнауле. Губер сам же не так давно призывал не удерживать уезжающих(дословно не помню, но посыл такой)
22:42:31 09-07-2023
Останутся, отучатся и уедут.
09:49:09 10-07-2023
"Костьми лягу", что бы мой ребенок покинул этот "Забытый, всеми край!"