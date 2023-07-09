Томенко рассказал, сколько школьников в Алтайском крае получили максимум по ЕГЭ

Он выразил надежду на то, что дети останутся в регионе

09 июля 2023, 10:09, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как прошел единый государственный экзамен в регионе. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, 61 выпускник получил максимальные баллы, но также есть и рекордсмены: ученица педагогического лицея сдала ЕГЭ на 374 балла, а ученица школы №14 из Ярового заработала 297 баллов.