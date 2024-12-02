Нездоровая ситуация. Как в Республике Алтай реанимируют загнувшуюся медицину?

Лечиться или умирать? Что случилось с медициной в Горном Алтае?

02 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru

Говорят, что в России – две беды. Дороги и дураки, которые, кстати, все остальные беды провоцируют и усугубляют. На Алтае этот перечень несколько шире. Например, жители края часто жалуются на низкий уровень медобслуживания – дефицит специалистов по таким редким заболеваниям, как рассеянный склероз и болезнь Паркинсона, а нехватку из-за санкций некоторых импортных медикаментов недавно признали депутаты краевого Заксобрания. В соцсетях жители регулярно рассказывают о хамстве врачей, равнодушии и отказе в медпомощи.

В соседней Республике Алтай ситуация со здравоохранением существенно "веселее". Не секрет, что горноалтайцы последние десятилетия предпочитают собственной медицине платные клиники Бийска и Барнаула. Но в последний год ситуация в сфере в республике на грани катастрофы – дошло до того, что ни в детских, ни во взрослых больницах лечить пациентов некому. Перестали выдавать и льготные лекарства, зачастую задержка растягивалась на месяцы, когда истекал срок действия рецептов. И речь идет не об импортных санкционных препаратах.

Эта проблема (наряду с мусорной и транспортной) усугублялась годами. Медики уезжали за большим заработком на Север и в другие регионы. Новые кадры не появлялись, а региональный Минздрав на все обращения отвечал однотипной фразой: проблема известна и решается. По факту – не делалось ничего.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак, только приехав в регион в начале этого лета еще в качестве врио, сразу отметил проблему. Валерию Елыкомову, который тогда возглавлял региональный Минздрав, было поручено "не подгонять ситуацию под необходимые показатели, а решать проблемы", "чаще выходить к людям и слушать их".

"Пенсионер Елыкомов", как прозвали министра жители, внушению не внял. Поэтому на должности его сменил Дмитрий Хубезов – давний соратник Турчака, уже бывший депутат Госдумы, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава России по оказанию первой помощи. А еще он одним из первых после начала СВО пошел волонтером на фронт, где работал хирургом в медбате.

Сможет ли Хубезов преломить ситуацию в самой запущенной отрасли Республики Алтай – разбирался amic.ru.

Почему Хубезов?

Республика Алтай всегда ревностно и недоверчиво относилась к варягам. Для Турчака, правда, многие сделали исключение. Неудивительно: странно было бы подозревать политического тяжеловеса в каких-то меркантильных интересах на этой должности (ряд федеральных экспертов назвали назначение Турчака врио главы отсталого региона очевидным понижением). Другое дело – Хубезов.

Минздраву региона вообще на протяжении последнего десятилетия катастрофически не везло с руководителями – двоих, например, осудили за взяточничество (оба потом отправились на СВО, один из них, Сергей Коваленко, до сих пор находится на передовой, пару раз его лицо мелькало в видеороликах с фронта в местных новостных каналах).

Последнего перед Хубезовым министра иногда сравнивали с печально известным пока что действующим президентом США Джозефом Байденом, забывчивость и неуклюжесть из-за преклонного возраста которого давно сделала его героем анекдотов и мемов.

Так почему же Турчак выбрал Дмитрия Хубезова? Новоявленный глава республиканского Минздрава рассказал, что с Турчаком он встретился четыре года назад на ВКС "Единой России", которую нынешний глава региона тогда возглавлял. Знакомство прошло не очень приятно.

"Он устроил мне жесточайший разнос, не дай Бог никому пережить такое, за сбои в работе кол-центра для больных ковидом. Превратности судьбы", – разоткровенничался министр, ставший еще и зампредседателя правительства региона после согласования его кандидатуры местными депутатами.

Однако, несмотря на проблемы, Хубезов зарекомендовал себя как отличный специалист, профессионал самого широкого спектра. Поэтому Турчак, приехав на Алтай, позвал его в свою команду. Тот согласился.

"Всю СВО мы почти вместе прошли. Однажды был серьезный обстрел, но он (Андрей Турчак. – Прим. ред.) все равно приехал в наш медбат, чтобы поддержать наших бойцов, поддержать нас. Никаких сомнений не было у меня, ехать или нет, я не думал. Считаю, что здесь, на Алтае, я принесу пользы больше, чем в Думе", – уточнил он.

Турчак характеризовал его так: "Дмитрий – Человек с большой буквы, врач с "золотыми руками" и с большим опытом работы в медицине. Доктор медицинских наук, профессор. Работал хирургом, завотделением, начмедом, главврачом областной клинической больницы в Рязани. Уверен, его многолетний опыт, взвешенный и разумный подход к организации работы позволит изменить ситуацию в республиканской медицине к лучшему".

Министр как тренер?

Едва вступив в должность, Хубезов принялся действовать. В первую очередь он организовал тренинги и курсы по оказанию первой медицинской помощи. Узнав об этом, жители возмутились – разве у целого вице-премьера и министра не нашлось более важных дел? Зачем заниматься этим лично? Хубезов объяснил.

"Доступность помощи, я говорил это неоднократно, – самое главное, на что мы будем обращать внимание. Курсы оказания первой медпомощи должны пройти все, начиная со школьников и заканчивая людьми серебряного возраста. Я являюсь еще и главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава России, поэтому тема мне близка. Важны и военная, тактическая медицина, и гражданская", – рассказал он во время прямого эфира.

Хубезов подчеркнул: это связано с тем, что в регионе смертность от внешних причин в 1,5-2 раза превышает общероссийскую. В Республике Алтай этот показатель 181,2 (на 100 тыс. населения). В Алтайском крае – 135,9 при общероссийском 107,1.

Какие же главные причины?



В республике большинство умирает от болезни сердца, сосудов. На втором месте – онкологические заболевания, где, подчеркнул чиновник, также предстоит серьезно поработать. Но третье место, причем с высоким показателем, занимает смертность от внешних причин – это ДТП, отравления и так далее. Не исключены и несчастные случаи.



В Алтайском крае, кстати, топ-3 причин смертности не отличается. Пьедестал занимают болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины. Среди последних доля аварий также, по данным Алтайкрайстата, достаточно высока – 10,4, но почти вдвое ниже, чем в соседнем Алтае (19,9).

"Подавился человек, случился у него приступ эпилепсии, произошла травма, при которой он теряет кровь – с такой ситуацией может столкнуться любой, просто проходя по улице. Мы должны обучить всех жителей оказывать первую помощь. Это поможет сохранить жизнь человека до приезда "скорой", – уточняет Хубезов.

В первую очередь министр провел курсы для инструкторов региона, затем – для студентов медколледжа, потом – для учителей. Сначала инструкции получают те, кто работает с большим скоплением детей и взрослых. С курсами в начале ноября Хубезов успел побывать и в Алтайском крае, где представил проект "Готов к санитарной обороне".

Как в 911

Еще одна задумка Хубезова, уже действующая в ряде регионов, – позвонив на 112, человек должен не только передать сообщение о беде, но и получить квалифицированные инструкции о том, как сохранить жизнь пострадавшему до приезда скорой.

"Идея в том, что вы вызываете скорую помощь, говорите, что человеку плохо там-то, диспетчер записывает данные и отправляет бригаду, а затем спрашивает, готовы ли вы оказать первую помощь. Если да, дает инструкции. Ничего здесь сложного нет, просто диспетчер выбирает алгоритм из существующих по ситуации и медленно, спокойно дает инструкции, объясняет, успокаивает, если человек начинает паниковать. Понятно, пока это у нас только идея", – рассказал вице-премьер.

Жители считают – это было бы очень востребовано. Скорая, случается, едет на вызов 20-30 минут, а в это время человек может умереть. У него будет больше шансов при такой помощи диспетчера.

"Это было бы очень кстати. Я шла недавно домой, человеку плохо стало, он упал, вызвала скорую через 112, очень долго ехала бригада. А я просто не знала, что делать. Подсказки диспетчера помогли бы, сориентировали", – рассказала одна из жительниц города.

Кто будет работать?

Вопрос с катастрофической нехваткой кадров министр решать тоже намерен. Проблема острее всего в городе – в районных больницах медики есть, туда они работать идут охотно благодаря земским выплатам.

В республиканской же больнице в Горно-Алтайске, как во взрослом, так и в детском отделениях, большая проблема с неврологами, лорами. Дефицит кадров наблюдался в перинатальном центре, в стоматологии.

Решать вопрос начали. Например, в перинатальный центр еще в сентябре из соседнего Алтайского края в помощь медикам и жителям приехали врачи-ординаторы, в том числе акушер-гинеколог, врачи-реаниматологи.

Федеральный Минздрав, рассказал Турчак, поможет региону построить новый перинатальный центр, потому что существующий соответствует максимум уровню сельского роддома.

"Условия далеки от идеальных. В палатах тесно и душно. Не хватает операционных. Нет нормальных условий для транспортировки тяжелых рожениц", – сообщал Турчак.

Новый центр будет представлять собой модульный корпус со всем необходимым оборудованием. Проектирование стартует в 2025 году.

В больничном городке региона построят и объединенный модульный приемный покой. Это позволит сделать маршрутизацию пациентов удобнее и распределять их по степени тяжести состояния. Решение приняли после визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы федерального Минздрава Михаила Мурашко.

Необходимо оздоровление

Хубезов рассказал, что в ресбольнице прекрасное оборудование, но большая проблема с кадрами, а в некоторых коллективах "нездоровая ситуация", что напрямую влияет на работу. Например, в лор-отделении. "Государственная лор-служба в регионе была практически уничтожена", – сказал Турчак.

"Какие-то скандалы сотрясают. Пишут один на другого кляузы, что, я считаю, особенно неприемлемо. В скандалы вовлекаются пациенты, население. Это точно недопустимо. И здесь нужно ситуацию оздоравливать. От дежурств отказываются, вообще ситуация такая явно нездоровая. Все это мы в норму приведем", – отметил министр.

Существующие кадры будут поддерживать, помогать развиваться, повышать квалификацию.

"Где есть свои кадры, будем укреплять их. Где нет своих кадров, будем привозить из различных регионов. Будем привозить сюда специалистов, будут оперировать, "ставить руки" нашим молодым специалистам, в любом случае акцент будем делать на местном. Местные всегда останутся, это родная земля, нормальный человек никогда отсюда не уедет", – добавил он.

И в начале ноября привез в регион бригаду лор-специалистов из Башкирии, в том числе двух заведующих крупными лор-центрами (детским и взрослым). А на прошлой неделе во время поездки в Уфу подписал два соглашения о сотрудничестве с Минздравом Республики Башкортостан и Башкирским государственным медицинским университетом.

Обучить своих медиков

В Республике Алтай нет своего медицинского вуза, но есть колледж. Его Дмитрий Хубезов назвал главной точкой роста в подготовке будущих медиков. Вопрос со средним медицинским персоналом, физиотерапевтами колледж закрыть поможет.

"В погоне за количеством врачей мы точно не должны упускать качество. Но если придешь к доктору, а он за каждым вопросом бегает в интернет смотрит, толком диагноз не может поставить, у нас будет беда", – уверен он.

Ранее региональный Минздрав рапортовал, что при Горно-Алтайском госуниверситете будет открыта медицинская кафедра для подготовки врачей. Хубезов считает, что это нецелесообразно.

"Будем идти по тому пути, чтобы целевые направления давать. У нас очень сильные вузы. Рядом Барнаул, Кемерово, Томск, тут вопросов нет. Есть огромное количество вузов с серьезными корнями, кафедрами", – уточнил вице-премьер.

Зарплатный вопрос

Медики региона неоднократно жаловались – чтобы получать достойную зарплату, им приходится брать несколько ставок. Проблемы возникали и с дополнительными выплатами, которые получали только сельские медработники.

Напомним, медработники Алтайского края тоже недавно жаловались на зарплатный вопрос. После перерасчета в октябре, когда им повысили оклады, доходы не изменились, а то и снизились, потому что надбавки урезали. Краевой Минздрав тогда сослался на недопонимание и назвал изменения "структурным преобразованием". Другими словами – зарплату повышать и не планировали.

В соседней Республике Алтай медики возмущаются ситуацией с выплатами и надбавками. Например, на странице Турчака во "ВКонтакте" пишут: "Объясните, почему добавка только старшему и среднему персоналу медработников, а младший что, есть не хочет, и так никаких ниоткуда добавок нет и тут мимо прошли, вот оттуда и люди уходят, никто не хочет работать за копейки, что, младший персонал не люди, что ли?"

Вроде бы вопрос собрались урегулировать.

"Чтобы частично решить кадровый вопрос в городских больницах, со следующего года мы вводим доплаты врачам и медперсоналу и устраним разницу в зарплатах сельских и городских специалистов, которая возникла после введения президентских надбавок медикам, работающим на селе", – говорил ранее Турчак.

На это люди реагируют с недоверием: "Обещали с января приравнять зарплаты городским медикам с районами, по итогу озвучены совсем другие суммы", однако региональный Минздрав в комментариях заверяет , что проект указа на региональные социальные выплаты сейчас находится на рассмотрении в региональном правительстве.

Между прочим, во время принятия бюджета региона на 2025 год в первом чтении глава рассказал, что расходы на здравоохранение будут существенно увеличены. В том числе на медицинское оборудование, доплаты врачам, приобретение служебного жилья и компенсации на аренду жилья для медиков, закупку лекарств, с которой в регионе тоже возникло немало проблем.

Их просто нет

Еще одна серьезная проблема – отсутствие льготных лекарств. Она усугубилась во второй половине 2023 года. От жителей поступало множество жалоб, в том числе в социальных сетях. Чаще всего писали об отсутствии инсулина и других медикаментов, которыми снабжают больных сахарным диабетом.

"Мы сейчас существенно снизили количество пациентов, которые несвоевременно получают льготные лекарства, но они все равно есть. Но если еще недавно насчитывалось несколько тысяч сейчас таких пациентов, сейчас – порядка 250", – пояснил министр.

С каждой неделей количество людей, которые в республике несвоевременно получают льготные препараты, снижается.

"Именно льготное лекарственное обеспечение позволило нам существенно улучшить результаты, здоровье поправить большому количеству населения, и этому точно будет уделяться первостепенное значение. Никаких здесь сомнений нет, и, конечно, будем улучшать и логистику. И здесь не всегда идет речь о каких-то сверхдорогих препаратах. Большинство из них доступно. Слава Богу, большинство сейчас уже производит наша промышленность. Ситуацию мы существенно поправим", – подчеркнул он.

На грани фантастики

Хубезов взялся за наведение порядка в здравоохранении Алтая всерьез. Планы у него далеко идущие. Это и обучение всего населения республики основам оказания первой медпомощи, организации настоящей службы спасения, как в фильмах о пожарных США.

Есть и совершенно фантастические идеи, реализацию которых пока трудно себе представить. Например, отправка дрона с аптечкой на место серьезной автоаварии для оказания помощи пострадавшим до прибытия оперативных бригад.

"Я эту систему подсмотрел, по-моему, в Америке, южнокорейцы докладывали. На место ДТП вылетает квадрокоптер, пока едет скорая. Там есть обратная связь с диспетчером, который будет с очевидцем говорить, рассказывать, что ему нужно делать. И если на месте не оказалось качественной аптечки, здесь она тоже будет", – рассказал зампред.

Этот вопрос нужно прорабатывать, он требует больших затрат, но осуществим, потому что со времени начала СВО квадрокоптеры были существенно усовершенствованы, и эта работа продолжается.