Трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

Ограничение продлится с 14 часов 25 минут до 17 часов 00 минут

01 апреля 2024, 14:16, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

В Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют участок трассы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

"В связи с движением военных колонн 02 апреля 2024 года с 14 часов 25 минут до 17 часов 00 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту "н.п. Новокраюшкино – н.п. Озерки – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки", - сказано в сообщении.

Водителей просят заранее простраивать маршрут и планировать поездки.

Отмечается, что время сопровождения колонны и ее путь может измениться.