Грозы, крупный град и ветер под 90 км/ч. Ухудшение погоды ожидается на Алтае с 20 июля
Очень сильные дожди придут на смену аномальной жары
20 июля 2026, 11:40, ИА Амител
Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с 20 по 23 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.
«До конца дня 20 июля и в период с 21 июля по 23 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более», - предупредили синоптики.
В МЧС призывают жителей края:
- при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, плотно закрыть все окна, включая балконные, не прятаться у стен зданий (риск падения элементов крыш, фасадов и других предметов);
- обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;
- парковать автомобиль в гараже, если его нет — оставить машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций;
- водителям, которых непогода застала в дороге, постараться безопасно припарковаться и остановиться — продолжать движение при такой погоде опасно;
- не находиться у водоемов.
В Алтайском крае уже действуют два штормпрогноза: по аномальной жаре и горимости. С 18 по 22 июля местами сохранится температура +30 градусов и выше. Также в регионе зафиксированы чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) и высокая пожароопасность (4-й класс).
15:41:09 20-07-2026
Уже 1,5 месяца у себя дома в середине Власихи не видели дождя. Вот как пойдет реально - тогда поверю. Хотя по прогнозу, частенько дожди передают. Тучи ходят, где-то гром гремит, где-то дождик идет, но не у нас ))))
16:50:26 20-07-2026
Уже не верю! (15:41:09 20-07-2026) Уже 1,5 месяца у себя дома в середине Власихи не видели дожд... не волнуйся-все впереди...