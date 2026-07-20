Грозы, крупный град и ветер под 90 км/ч. Ухудшение погоды ожидается на Алтае с 20 июля

Очень сильные дожди придут на смену аномальной жары

20 июля 2026, 11:40, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с 20 по 23 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.

«До конца дня 20 июля и в период с 21 июля по 23 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более», - предупредили синоптики.

В МЧС призывают жителей края:

при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, плотно закрыть все окна, включая балконные, не прятаться у стен зданий (риск падения элементов крыш, фасадов и других предметов);

обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;

парковать автомобиль в гараже, если его нет — оставить машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций;

водителям, которых непогода застала в дороге, постараться безопасно припарковаться и остановиться — продолжать движение при такой погоде опасно;

не находиться у водоемов.

В Алтайском крае уже действуют два штормпрогноза: по аномальной жаре и горимости. С 18 по 22 июля местами сохранится температура +30 градусов и выше. Также в регионе зафиксированы чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) и высокая пожароопасность (4-й класс).