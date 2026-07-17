Аномальная жара задерживается в Алтайском крае. Штормпрогнозы
Прохлады в ближайшее время не будет
17 июля 2026, 09:50, ИА Амител
Жара в Барнауле/ Фото: amic.ru
В Алтайском крае продлили два штормовых прогноза, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
С 18 по 22 июля местами сохранится аномальная жара +30 градусов и выше. При такой погоде главные риски для человека — перегрев и повышение температуры тела.
Спасатели рекомендуют:
- не находиться долго на солнце и прятаться в тени;
- носить светлую одежду и головной убор;
- пить больше воды;
- соблюдать осторожность во время отдыха на воде и следить за детьми.
По прогнозу Гидрометцентра, местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) и высокая пожароопасность (4-й класс). МЧС России напоминает: не сжигайте сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты, не используйте открытый огонь вблизи растительности.
16:24:57 17-07-2026
а, кондеи дома на даче в машине. машина не на бензине, кайфцем