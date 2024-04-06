Три человека погибло при затоплении Орска
Спасатели эвакуировали из опасной зоны уже более 700 человек
06 апреля 2024, 15:24, ИА Амител
Тела трех человек нашли в Орске в зоне подтопления после прорыва дамбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По их данным, два трупа нашли на улице и один в доме. "Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу", – сказал собеседник.
По информации МЧС России, из микрорайона Старый город эвакуировали уже 711 человек. В пунктах временного размещения — 242 человека.
"Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — подчеркнули в МЧС.
В общей сложности подтоплены уже свыше 2,4 тысячи жилых домов и больше 3 тысяч придомовых территории.
17:11:54 06-04-2024
То горим, то плывём, а будущее ещё печальнее.
09:33:45 07-04-2024
Гость (17:11:54 06-04-2024) То горим, то плывём, а будущее ещё печальнее.... Да-да-да! Мы все умрём!😢
21:25:08 07-04-2024
Гость (17:11:54 06-04-2024) То горим, то плывём, а будущее ещё печальнее.... Уже установлена что их смерть не от утопления,