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Три человека погибло при затоплении Орска

Спасатели эвакуировали из опасной зоны уже более 700 человек

06 апреля 2024, 15:24, ИА Амител

Наводнение в Орске / Кадр: МЧС России
Наводнение в Орске / Кадр: МЧС России

Тела трех человек нашли в Орске в зоне подтопления после прорыва дамбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, два трупа нашли на улице и один в доме. "Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу", – сказал собеседник.

По информации МЧС России, из микрорайона Старый город эвакуировали уже 711 человек. В пунктах временного размещения — 242 человека.

"Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — подчеркнули в МЧС.

В общей сложности подтоплены уже свыше 2,4 тысячи жилых домов и больше 3 тысяч придомовых территории.

Паводок чрезвычайное происшествие

Комментарии 3

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Гость

17:11:54 06-04-2024

То горим, то плывём, а будущее ещё печальнее.

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Гость

09:33:45 07-04-2024

Гость (17:11:54 06-04-2024) То горим, то плывём, а будущее ещё печальнее.... Да-да-да! Мы все умрём!😢

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Гость

21:25:08 07-04-2024

Гость (17:11:54 06-04-2024) То горим, то плывём, а будущее ещё печальнее.... Уже установлена что их смерть не от утопления,

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