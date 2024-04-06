Три человека погибло при затоплении Орска

Спасатели эвакуировали из опасной зоны уже более 700 человек

06 апреля 2024, 15:24, ИА Амител

Наводнение в Орске / Кадр: МЧС России

Тела трех человек нашли в Орске в зоне подтопления после прорыва дамбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, два трупа нашли на улице и один в доме. "Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу", – сказал собеседник.

По информации МЧС России, из микрорайона Старый город эвакуировали уже 711 человек. В пунктах временного размещения — 242 человека.

"Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — подчеркнули в МЧС.

В общей сложности подтоплены уже свыше 2,4 тысячи жилых домов и больше 3 тысяч придомовых территории.