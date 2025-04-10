Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

10 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 10 апреля на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром улицу Северо-Западную сковала пробка на пересечении с пр. Ленина. Движение по ул. Матросова затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте тянется от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Также большая пробка образовалась на участке Южного тракта от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: