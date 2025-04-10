Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
10 апреля 2025, 07:25, ИА Амител
Утром 10 апреля на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром улицу Северо-Западную сковала пробка на пересечении с пр. Ленина. Движение по ул. Матросова затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Затор на Змеиногорском тракте тянется от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Также большая пробка образовалась на участке Южного тракта от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев;
- пересечение ул. Солнечная Поляна с ул. Энтузиастов.
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