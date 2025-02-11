Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

11 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 11 февраля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено вдоль СНТ "Алтайские зори" и СТ "Сибирский садовод".

Кутузова

Здесь водителям также придется постоять подольше: пробка протянулась от ул. Щетинкина на 1,2 км.

Власихинская, Павловский тракт

На ул. Власихинской движение транспорта затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. Затор на Павловском тракте собрался от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова.

Также крупные пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города: