Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
11 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 11 февраля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено вдоль СНТ "Алтайские зори" и СТ "Сибирский садовод".
Здесь водителям также придется постоять подольше: пробка протянулась от ул. Щетинкина на 1,2 км.
На ул. Власихинской движение транспорта затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. Затор на Павловском тракте собрался от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова.
Также крупные пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от Цветочного проезда до ул. Смирнова;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш" и на пересечении с ул. Попова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Малахова – от ул. Георгия Исакова до ул. Юрина.
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