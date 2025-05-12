Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
12 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 12 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Павловский тракт на участке от улицы Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом улице Советской Армии движение затруднено от проспекта Строителей до улицы Огородной.
Водителям также придется постоять на улице Кутузова, где затор протянулся на 1,1 км.
Змеиногорский тракт скован от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Пробка также образовалась на участке Южного тракта от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах:
- пересечение проспекта Красноармейского с проспектом Строителей;
- улица Северо-Западная – от улицы 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина;
- пересечение проспекта Космонавтов с улицей Попова;
- улица Трактовая – от улицы Попова до Южного проезда;
- улица Дальняя – от улицы Трактовой до улицы Новосибирской;
- улица Новосибирская – от улицы Ветеринарной до улицы Весенней.
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