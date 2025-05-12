Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

12 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 12 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром пробка сковала Павловский тракт на участке от улицы Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом улице Советской Армии движение затруднено от проспекта Строителей до улицы Огородной.

Кутузова

Водителям также придется постоять на улице Кутузова, где затор протянулся на 1,1 км.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт скован от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Пробка также образовалась на участке Южного тракта от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах: