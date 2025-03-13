Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

13 марта 2025, 07:26, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 13 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Пробка на Павловском тракте этим утром собралась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Кроме того, движение затруднено в микрорайоне "Лазурный".

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте тянется от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог: