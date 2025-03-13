Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
13 марта 2025, 07:26, ИА Амител
Утром 13 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробка на Павловском тракте этим утром собралась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Кроме того, движение затруднено в микрорайоне "Лазурный".
Затор на Змеиногорском тракте тянется от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение пр. Ленина с ул. Северо-Западной;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш", а также на перекрестке с ул. Попова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пересечение ул. Солнечная Поляна с ул. Энтузиастов.
07:51:23 13-03-2025
Т.е. от ул. Фурманова и до Малаховского кольца пробка? И от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца то же пробка? Это писал человек абсолютно не знающий Барнаула.
Откройте Яндекс-карты, там показаны обе полосы.
08:29:34 13-03-2025
Сирожа, а ничего что от Фурманова до кольца это по павлику, а от ШЛБ до кольца это по Власихинской? Или к чему твой призыв?
11:28:01 13-03-2025
Гость (08:29:34 13-03-2025) Сирожа, а ничего что от Фурманова до кольца это по павлику, ... Так оно и есть, но пробок в этих направлениях утром не было.