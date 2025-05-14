Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

14 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Фото: 2ГИС

Утром 14 мая на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

Этим утром пробки сковали Павловский тракт на участке от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с улицей Попова.

Власихинская

Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах: