Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
14 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 14 мая на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробки сковали Павловский тракт на участке от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с улицей Попова.
Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Минской;
- пр. Строителей – от площади Октября до ул. Деповской;
- пр. Калинина – от ул. Пионеров до ул. Кулагина;
- ул. Матросова – от ул. Станционной до пр. Ленина;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
08:31:11 14-05-2025
К гадалке не ходи - на Октября...
08:52:37 14-05-2025
Дюша (08:31:11 14-05-2025) К гадалке не ходи - на Октября...... Про пл. Октября велено не упоминать.