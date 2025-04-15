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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

15 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 15 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Южный тракт

Этим утром пробка сковала участок Южного тракта от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кутузова

Придется постоять и на ул. Кутузова: здесь протяженность затора составила один километр.

Павловский тракт, Власихинская

Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова. Кроме того, пробки образовались на ул. Власихинской: от 1-го выезда до ул. Приветной, а также от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
  • ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
  • пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Пионеров;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Энтузиастов – от ул. Попова до ул. 65 лет Победы.
Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

09:26:27 15-04-2025

Не надо никуда ездить. Сидите дома, лучше будет!

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