Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
15 апреля 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 15 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала участок Южного тракта от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Придется постоять и на ул. Кутузова: здесь протяженность затора составила один километр.
Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова. Кроме того, пробки образовались на ул. Власихинской: от 1-го выезда до ул. Приветной, а также от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Пионеров;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Энтузиастов – от ул. Попова до ул. 65 лет Победы.
09:26:27 15-04-2025
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