Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

15 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 15 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Южный тракт

Этим утром пробка сковала участок Южного тракта от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кутузова

Придется постоять и на ул. Кутузова: здесь протяженность затора составила один километр.

Павловский тракт, Власихинская

Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова. Кроме того, пробки образовались на ул. Власихинской: от 1-го выезда до ул. Приветной, а также от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог: