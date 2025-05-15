Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
15 мая 2025, 07:47, ИА Амител
Семибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 15 мая, следует из данных 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Проспект Строителей
Большое скопление машин наблюдается со стороны Павловского тракта перед ТРЦ Galaxy, а также от Ядринцева до Красноармейского.
Павловский тракт
Этим утром заторы сковали Павловский на участке от Малаховского кольца до улицы Фурманова в сторону центра, а также в районе пересечения с Попова.
Попова
На этой улице, помимо перекрестка с Павловским трактом, пробки наблюдаются на участке от Антона Петрова до Балтийской.
Власихинская
Здесь движение затруднено от Шумакова до Лазурной, а также от ТРЦ "Волна" до пересечения с шоссе Ленточный Бор.
Змеиногорский и Южный тракты
На Змеиногорском тракте водители стоят от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Где еще наблюдаются заторы
Проблемы с движением транспорта зафиксированы на проспектах Ленина, Калинина и Комсомольском, а также на улицах Северо-Западная, Матросова, Сизова, Солнечная Поляна, Энтузиастов и некоторых других.
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