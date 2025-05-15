Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

15 мая 2025, 07:47, ИА Амител

Пробка / Фото: Kathy / unsplash.com

Семибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 15 мая, следует из данных 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 15 мая / Изображение: 2ГИС

Проспект Строителей

Большое скопление машин наблюдается со стороны Павловского тракта перед ТРЦ Galaxy, а также от Ядринцева до Красноармейского.

Павловский тракт

Этим утром заторы сковали Павловский на участке от Малаховского кольца до улицы Фурманова в сторону центра, а также в районе пересечения с Попова.

Попова

На этой улице, помимо перекрестка с Павловским трактом, пробки наблюдаются на участке от Антона Петрова до Балтийской.

Власихинская

Здесь движение затруднено от Шумакова до Лазурной, а также от ТРЦ "Волна" до пересечения с шоссе Ленточный Бор.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водители стоят от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Где еще наблюдаются заторы

Проблемы с движением транспорта зафиксированы на проспектах Ленина, Калинина и Комсомольском, а также на улицах Северо-Западная, Матросова, Сизова, Солнечная Поляна, Энтузиастов и некоторых других.