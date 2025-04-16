Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
16 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 16 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Судя по картам, на проспекте Строителей этим утром проходят дорожные работы. Покрытие ремонтируют на участке от ул. Челюскинцев до пр. Строителей, 135. Пробка при этом протянулась от ул. Челюскинцев до Павловского тракта.
Здесь водителям придется постоять от пр. Строителей до Малаховского кольца.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Затор на Южном тракте образовался от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии – от Павловского тракта до пр. Коммунаров;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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