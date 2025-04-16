Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

16 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 16 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей

Судя по картам, на проспекте Строителей этим утром проходят дорожные работы. Покрытие ремонтируют на участке от ул. Челюскинцев до пр. Строителей, 135. Пробка при этом протянулась от ул. Челюскинцев до Павловского тракта.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от пр. Строителей до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Затор на Южном тракте образовался от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог: