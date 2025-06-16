Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 июня

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

16 июня 2025, 07:33, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 16 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром огромная пробка сковала Змеиногорский тракт: затор протянулся от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от улицы Герцена до остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод".

Новосибирская, Весенняя

Улица Новосибирская скована на участке от Суворова до улицы Дальней. На Весенней придется постоять от Целинной до Новосибирской.

Павловский тракт

Здесь затор образовался на участке проезжей части от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с улицей Попова.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: