Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 июня
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
16 июня 2025, 07:33, ИА Амител
Утром 16 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром огромная пробка сковала Змеиногорский тракт: затор протянулся от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от улицы Герцена до остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод".
Улица Новосибирская скована на участке от Суворова до улицы Дальней. На Весенней придется постоять от Целинной до Новосибирской.
Здесь затор образовался на участке проезжей части от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с улицей Попова.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- Кутузова;
- Советской Армии – от проспекта Строителей до Кирсараевской;
- Матросова – от Гущина до Бехтерева;
- пересечение Северо-Западной с проспектом Ленина;
- пересечение Попова с проспектом Космонавтов.
07:40:10 16-06-2025
Туда не надо ехать. ....................А если мне надо ТУДА ехать? И чО делать то?