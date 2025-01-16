Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
16 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 16 января на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Движение на Павловском тракте этим утром снова затруднено – затор образовался на участке от ул. Фурманова до Малаховского кольца.
Утренние пробки сковали и ул. Кутузова – затор протянулся на 1,8 км.
На Южном тракте автомобильная пробка тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод". На Змеиногорском тракте придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки.
Также этим утром наблюдаются заторы на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Меланжевой;
- ул. Северо-Западная – от ул. Модельной до ул. Смирнова;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- улицы Трактовая, Дальняя и Новосибирская.
10:59:26 16-01-2025
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